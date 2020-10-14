"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2020"nin jürisi açıklandı - Son Dakika

"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2020"nin jürisi açıklandı

14.10.2020 10:29

TRT'nin bu yıl 6.'sını düzenlediği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın değerlendirme jürisi belli oldu.

TRT'nin bu yıl 6.'sını düzenlediği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın değerlendirme jürisi belli oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, gelecek haftalarda salgın koşullarına uyarlanmış yepyeni bir formatla TRT 2 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak yarışmanın bu yılki jüri listesinde birbirinden değerli isimler yer alacak.

Jüri üyeleri, yarışmacıların eserlerini titizlikle değerlendirerek ödüle hak kazananları belirleyecek. Yarışma kapsamında her alt kategori için 6 değerlendirme jürisi olmak üzere 11 alt kategori için toplamda 66 jüri üyesi görev yapacak. Böylece ödül alan her bir eser, 11 farklı görüşün değerlendirmesinin sonucunda derecelendirilecek.

Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerinde iletişim eğitimi alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra güzel sanatlar, sosyal bilimler ve meslek yüksek okullarındaki iletişim alanında eğitim gören lisans öğrencilerinin 2019-2020 öğretim yılı içinde hazırladıkları eserlerle katıldıkları yarışmada ödül tutarları, birinciler için 6 bin lira, ikinciler için 5 bin lira ve üçüncüler için 4 bin lira olarak belirlendi. Jüri değerlendirmeleri sonrasında finalistler özel bir program ile duyurulacak.

"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2020"de jüri üyesi olarak yer alacak isimler şu şekilde:

Radyo Yayıncılığı-Radyo Programı kategorisinde Acar Acartürk, Can Doğan, Füsun Alkan (Gönül Dostu Füsun), Geveze, Tülay Tüzün, Talha Bora Öge, Radyo Yayıncılığı-Radyo Drama kategorisinde Ahmet Akçakaya, Ali Düşenkalkar, Lütfi Kılınç, Mazlum Kiper, Onur Erbilen, Servet Pandur, Radyo Yayıncılığı-Radyo Belgeseli kategorisinde Ahmet Yeşiltepe, Cengiz Tünay, Esin Yolçınar, Harun Yöndem, Merdan Güven, Özay Şendir, Televizyon Yayıncılığı-Televizyon Programı kategorisinde Eser Yenenler, Kurtuluş Zeydan, Kübra Par, Okan Bayülgen, Pelin Çift, Selman Yılmaz, Televizyon Yayıncılığı-Belgesel Film kategorisinde Alin Taşcıyan, Bülent İnal, Ensar Altay, Ertuğrul Karslıoğlu, Süleyman Tezgel, Zeynep Keçeciler, Televizyon Yayıncılığı-Kısa Film kategorisinde Cemil Yavuz, Elif Dağdeviren, Faruk Güven, Hülya Koçyiğit, Mehmet Açar, Osman Nail Doğan, Haber Yayıncılığı-Televizyon Haberi kategorisinde Ahmet Hakan Coşkun, Deniz Bayramoğlu, Hakan Çelik, İhsan Yılmaz, Seda Öğretir, Yahya Bostan, Haber Yayıncılığı-İnternet Haberi kategorisinde Ahmet Görmez, Bora Bayraktar, Ercan Gürses, Ersin Çelik, İbrahim Altay, Mete Çubukçu, İnternet Yayıncılığı-İnternet Sitesi kategorisinde Arda Kutsal, Hakan Söğüt, Hakkı Alkan, Levent Erden, İsmail Halis, Yusuf Özhan, İnternet Yayıncılığı-Sosyal Medya Projesi kategorisinde Adem Metan, Bora Yıldırım, Emre Meriç, Muhammed Mennan Şahin, Murat Soner, Ömer Karaca, Ev Hayat Dolu kategorisinde Birol Güven, Bora Durmuşoğlu, Günseli Kato, İsmail Fidan, Prof. Dr. Sinan Canan, Ümit Gökçe yer alacak.

Bora Füzesi, İnternet, Radyo, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2020'nin jürisi açıklandı - Son Dakika

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