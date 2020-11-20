"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda ödüller sahiplerini buluyor - Son Dakika

"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda ödüller sahiplerini buluyor

20.11.2020 13:29

TRT'nin, üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak ve onları teşvik etmek amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın 5 ana kategori ve 11 alt kategorideki ödülleri, bu akşam TRT 2'de canlı...

TRT'nin, üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak ve onları teşvik etmek amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın 5 ana kategori ve 11 alt kategorideki ödülleri, bu akşam TRT 2'de canlı yayınla sahiplerini bulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 16-19 Kasım tarihlerinde sektörün önde gelen isimleri tarafından iletişimin geleceğinin konuşulduğu ve kategorilerinde finale kalan eserlerin açıklandığı TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası, bu akşam saat 20.00'de TRT 2 ekranlarından canlı yayımlanacak ödül töreniyle final yapacak.

Finale kalan eserler Televizyon Yayıncılığı kategorisi için 16 Kasım Pazartesi, Haber Yayıncılığı kategorisi için 17 Kasım Salı, Radyo Yayıncılığı için 18 Kasım Çarşamba, İnternet Yayıncılığı ve Ev Hayat Dolu kategorileri için 19 Kasım Perşembe günü, iletişim sektöründen uzman isimlerle yapılan ve TRT 2'de yayımlanan söyleşi programlarında açıklandı.

Bu akşam TRT 2 stüdyolarından canlı yayımlanacak ödül töreninde ise birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler ilan edilecek.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması final programında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Durdu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel, gazeteci Hakan Çelik, TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Pınar Kandemir, TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, gazeteci Özay Şendir, oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu ve sanatçı Günseli Kato'dan alacağı açıklandı.

Bu yıl ödüller, her alt kategorinin birincisine 6 bin, ikincisine 5 bin ve üçüncüsüne 4 bin lira olarak belirlendi.

Üniversite, Radyo, Kasım, Trt 2, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor - Son Dakika


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