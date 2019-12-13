TRT Genel Müdürü Eren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRT Genel Müdürü Eren, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

TRT Genel Müdürü Eren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TRT Genel Müdürü Eren, AA'nın

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eren, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

İbrahim Eren, haber kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılmasını konu alan "Kontrollü yıkım" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise Eren tercihini, dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtası olarak nitelendirilen ve sadece bilimsel araştırma üslerinin faaliyetine izin verilen Antarktika'daki Lemaire Kanalı'nda, bir buz parçası üzerindeki leopar fokunun yer aldığı Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" fotoğrafından yana kullandı.

Eren, spor kategorisinde, milli futbolcuların Moldova ile yapacağı maç öncesi sahaya Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello Brother" yazısıyla çıktığını gösteren Ali Atmaca'nın fotoğrafına oy verdi.

"Seçmede çok zorlandım"

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Eren, şunları söyledi:

"Seçmede çok zorlandım. Neredeyse tüm fotoğraflara oy vermek geçti içimden. Gerçekten güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansının geleneği fotoğrafçılık, 100 yıllık geleneği fotoğraf üzerine. Hala tüm dünyada uluslararası basında kaynak 'Anadolu Ajansı' birçok fotoğraf görüyoruz. Biz de kullanıyoruz her yaptığımız işte basılı olarak."

Enes Yıldırım, İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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