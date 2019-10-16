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TRT Genel Müdürü Eren, Akçakale'de

1 saat önce

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden basın mensuplarını ziyaret etti.

TRT Genel Müdürü Eren, Akçakale'de, System.String[]

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden basın mensuplarını ziyaret etti.

Eren beraberindeki Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve TRT Kürdi Genel Koordinatörü Mustafa Ekici ile Akçakale ilçesindeki basın merkezine geldi.

Burada aralarında TRT ve Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu medya kuruluşlarının sahada görev yapan ekipleriyle sohbet eden Eren, Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi aldı.

Ayrıca TRT Haber'in canlı yayınına konuk olan Eren, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının alandaki merkezini de ziyaret etti.

Eren, bölgede temaslarda bulunan AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile de bir araya gelerek, AA ve TRT'nin harekata ilişkin yürüttüğü habercilik hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:52 Kaynak: AA
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