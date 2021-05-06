TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den radyo yayıncılığının 94. yılına özel kutlama mesajı Açıklaması - Son Dakika

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den radyo yayıncılığının 94. yılına özel kutlama mesajı Açıklaması

06.05.2021 14:43
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den radyo yayıncılığının 94. yılına özel kutlama mesajı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Teknolojinin sağladığı imkanlar, kamu yayıncılığının ilkeleri ve 'özü sözü insan' anlayışımızın gereklerini bir araya getiriyor, radyolarımızı yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Teknolojinin sağladığı imkanlar, kamu yayıncılığının ilkeleri ve 'özü sözü insan' anlayışımızın gereklerini bir araya getiriyor, radyolarımızı yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Eşref Şefik'in anonsuyla 6 Mayıs 1927'de başlayan "telsiz telefon" günlerinden bugüne, yolculuğuna dünyanın en saygın seslerinden biri olarak devam eden TRT radyoları, yayıncılıkta 94. yılını kutluyor.

TRT Genel Müdürü Eren, TRT radyolarının kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla çalışma arkadaşlarına gönderdiği tebrik mesajında, yüzyıla yakın yayın hayatının bu önemli gününde TRT'deki radyo çalışanlarını kutladı.

"TRT Dinle" dijital platformunun da radyolara güç katacağına inandığını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Kıymetli çalışma arkadaşlarım. Radyo yayıncılığımızın 94. yaşı kutlu olsun. 'Alo alo muhterem samiin... Burası, İstanbul telsiz telefonu.' Sirkeci Meydanı'nda yankılanan bu ilk anons, aradan geçen zamanla birlikte mesafeleri aşıp, ülkemizin şehirlerine, kasabalarına, köylerine ulaştı. Kimi ajansı takip etti radyodan, kimi 'Arkası Yarın'ları, kimi selamını iletti uzun zamandır görmediği dostuna, kimi sıradaki türküyü sevdiği için tuttu. Gerçekleştirdiği ilkler ile alanında öncü olan radyolarımız, evlerimize misafir, gönüllerimize yaren oldu her daim. Teknolojinin gelişmesi ve iletişim araçlarının farklılaşmasıyla birlikte radyonun geleceği için olumsuz birçok şey söylense de zaman, bu öngörülerin tamamını boşa çıkardı. Radyo, insanı her an etkisi altına alan sırlı hali ve onun en özel hislerini ihtiva etmesiyle gelenekten geleceğe güçlü bir köprü, gönülden gönüle nihayetsiz bir yol olma özelliğini bugün hala sürdürüyor."

TRT olarak radyonun kıymetinin bilincinde olduklarına dikkati çeken Eren, "Nice usta sanatçıdan, nice emektardan bizlere miras kalan bu sesi can kulağımızla dinliyoruz. Teknolojinin sağladığı imkanlar, kamu yayıncılığının ilkeleri ve 'Özü Sözü İnsan' anlayışımızın gereklerini bir araya getiriyor; radyolarımızı yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda tanıtımını yapacağımız 'TRT Dinle' dijital platformumuzun da radyolarımıza güç katacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Eren, salgın sürecinin beraberinde getirdiği zorluklara rağmen fedakarca çalışan spikerlere, yapımcılara, TRT radyo sanatçılarına ve tüm çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ederek, "Türkiye'nin işitsel hafızası olan radyolarımıza Eşref Şefik'in ilk anonsundan bu yana katkıda bulunan tüm emektarlarımıza şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenleri rahmetle yad ediyorum. Nice güzel yıllara." değerlendirmesinde bulundu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Eren, 94. yıl dönümüne özel olarak bu akşam saat 18.00'de TRT Radyo 1'in "Gün Ötesi" programına konuk olacak.

İbrahim Eren, Türkiye, Radyo, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den radyo yayıncılığının 94. yılına özel kutlama mesajı Açıklaması - Son Dakika


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