TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Sosyal Medyadan İzleyiciye Müjdeyi Verdi

TRT, yeni sezonda da sadece izlenen değil, beklenen, bittiğinde özlenen dev yapımlara imza atmaya devam ediyor. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medyadan TRT Haber'in içeriğini alıntılayarak yaptığı bir paylaşımla, izleyicinin heyecanını artırdı. Yaptığı paylaşımda yeni sezonda birbirinden kaliteli yapımların yine TRT ekranlarında olacağını duyuran Eren, "Barbaros'tan Sultan Alparslan'a, Mevlana'dan Hacı Bayram-ı Veli'ye, Trablusgarp Savaşı'ndan Mehmet Akif Ersoy'un hayatına özenle hazırlanmış güçlü yapımlar TRT 1'de yayınlanacak" açıklamalarında bulundu.

Unutulmayacak bir sezon için geri sayım başladı

Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Barbaros Hayrettin Paşa, Sultan Alpaslan ve daha fazlası... Nesillere örnek olmuş birçok ismin hayatı, mücadeleleri, eserleri yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacak.

Daha önce, Diriliş Ertuğrul, Uyanış: Büyük Selçuklu, Mehmetçik Kütulamare, Abdülhamit gibi dizilerle izleyenleri tarihte yolculuğa çıkaran TRT, yeni sezon için çalışmalarına aylar önceden başladı. Araştırmaları planlama, planlamayı projeleri hayata geçirmek için başlayan sıkı bir çalışma takvimi izledi.

İzleyicinin her akşamını TRT'de geçireceği, bir sonraki haftayı heyecanla bekleyeceği, belki uzun yıllar unutamayacağı bir sezon için geri sayım başladı.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alpaslan

Onu tarih kitaplarında öğretildiği kadar tanıyor, biliyoruz. 1071 denildiğinde hemen onun adı geliyor akıllara. O dönemde yaşanan Anadolu'yu yurt edinme mücadelesi okullarda öğretilenden çok daha derin ve zorlu. Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın dönemin aktörleriyle tarihe damga vuran büyük savaşı güçlü kadrosuyla TRT 1'de olacak.

Destanlaşan mücadele "Trablusgarp"

Libya ile yapılan anlaşma ve sonrasında Türk askerinin Afrika topraklarına gidişi belki unutulmaya başlanan ilişkileri yeniden getirdi akıllara. Libya 350 yıldan daha uzun süre Osmanlı idaresinde kalmış, bu süre içerisinde barış ve huzur içinde yaşamış bir ülkeydi.

Türklerle Libyalıların dostluğu yüzyıllar öncesine dayanıyordu. Ta ki 1911 yılında İtalyan işgaline kadar... Trablusgarp cephesi o dönemde büyük bir mücadelenin adıydı. Trablusgarp adlı dizi işte o zorlu günleri, Libyalılarla birlikte verilen mücadeleyi hatırlatacak, anlatacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa liderliğinde bir grup Osmanlı subayının Libya topraklarında İtalyan işgaline karşı başlattığı destansı mücadele ele alınacak.

Mevlana'dan Hacı Bayram-ı Veli'ye

66 yıllık yaşamından bıraktığı izle bugüne ışık tutan mutasavvıf Mevlana'nın hikayesi de TRT'nin bu sezona damgasını vuracak yapımlarından biri. Ünü sınırları aşan, tasavvuf edebiyatının en büyük temsilcilerinden Mevlana'nın ilahi aşka adanmış öyküsü, güçlü bir prodüksiyonla izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Bir başka Türk mutasavvıf Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı da diğer yapımlardan. Büyük mutasavvıfın kendini bulması, Hacı Bayram-ı Veli'ye dönüşümü herkesin ilgisini çekecek.

Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşayan Abdülkadir Geylani'nin hayatı da Hay Sultan dizisiyle hayat bulacak.

Denizlerin fatihleri

Ne zaman ki Akdeniz bir Türk denizi haline geldi işte o zaman Osmanlının bileği bükülemez oldu. Osmanlı ve deniz kelimeleri yan yana gelince akıllara gelen ilk isimlerse kuşkusuz Hızır, Oruç, İshak ve İlyas reisler…

Osmanlı İmparatorluğu'nun Kaptan-ı Deryası Hızır Reis, bilinen adıyla Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin dillere destan hikayesi, şanına yakışır bir görsel şölenle TRT ekranlarındaki yerini alacak.

Milli Şair'in hayatı da anlatılacak

Yüzyıllar boyu hükmeden, cenk meydanlarında bileği bükülmeyen büyük bir imparatorluğun evlatları zora düştüklerinde o şanlı tarihten beslenerek düze çıkmayı bildiler. Belki bu destanın kelimelere dökülmüş en iyi ifadesidir İstiklal Marşı. Gün gelip Türkler bağımsızlık mücadelesine girişince "Korkma" diye başladı her şey.

Milli Şair ya da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı, İstiklal Marşı'nı nasıl yazdığı, mücadelesi mini dizi olarak izleyenlerle buluşacak.

"İyi ki varsın Eren"

Tarih içinden gelip evlerimize konuk olacak kahramanların yanına günümüzden de kahramanlar eklenecek. Onlardan biri de Eren...

2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül ile onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatının anlatıldığı sinema filminin yapımı da devam ediyor.

Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'i, hayatını, davasını anlatan filmin çalışmaları da devam ediyor.

Gençler de unutulmadı

Özellikle çocukların ilgiyle izlediği Tozkoparan isimli dizi zaferler ayı ağustosta 2 bölüm ile geri dönüyor. Sinema tadındaki bölümlerde zamanda yolculuk yapan kahramanlar, atılacakları yeni maceralarda 1071'de Sultan Alparslan ile Malazgirt Zaferi'ne, 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Büyük Taarruz'a ve 30 Ağustos Zaferi'ne tanıklık edecek.

Yine gençlere heyecan ve aksiyon şöleni sunacak olan Altay kod adlı süper kahraman projesiyle kökleri bin yıl önce İskenderiye, Bağdat ve Semerkand'a uzanan kadim bir savaşın günümüzde devam eden çarpışmasını anlatacak.

Gençler için hazırlanan bir diğer yapım ise "Dünya Hali". Absürt komedi tarzında olacak iş, kendi halinde yaşayan bir gencin dedesinin vasiyeti ile bir anda çılgın bir seyir alan hayatını anlatıyor.