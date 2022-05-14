TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı TRT World'ün NEXT etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, ekolojik felaketler, uluslararası terör, ekonomik kriz ve siber güvenlik gibi sorunların dünyayı kuşattığını söyledi.

TRT World Forum tarafından İstanbul'da düzenlenen ve küresel toplumun karşı karşıya olduğu önemli sorunları ele almayı amaçlayan NEXT isimli etkinlikte konuşan Sobacı, küresel sorunların çözümü için istişare platformları oluşturularak kararlar alındığını ancak gençlerin bu süreçlere dahil edilmediğini aktardı.

Ekolojik felaketler, uluslararası terör, ekonomik kriz ve siber güvenlik gibi sorunların dünyayı kuşattığını belirten Sobacı, yaratıcılığın gençliğin doğasında olduğunu vurgulayarak, gençlerin güçlü hayal kurma, yenilik yapma ve dinamik olma içgüdüsüne sahip olduğunu belirtti.

Bu dinamizmin söz konusu sorunların çözümüne dahil edilmemesi halinde daha fazla zorluk yaşanacağının altını çizen Sobacı, "TRT World Forumu 2017'den beri düzenliyoruz ama buna "NEXT"i de ekleyerek gençleri de dahil etmek istedik." dedi.

Sobacı, NEXT adlı etkinliğin gençleri ve geleceği buluşturan bir organizasyon olduğunu belirterek, "Teknolojiyi önceki nesle kıyasla çok daha yaratıcı ve problem çözme odaklı kullanan gençleri bu çatının bir parçası yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

Sobacı, etkinlik sırasında katılımcıların çevre, sürdürülebilir iş modelleri, metaverse ve medyanın geleceği gibi çeşitli konuları tartıştığını söyledi.