Üye Girişi
TRT Genel Müdürü Sobacı'dan karalama kampanyalarına yanıt - Son Dakika

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan karalama kampanyalarına yanıt

01.09.2021 18:16
TRT Genel Müdürü Sobacı'dan karalama kampanyalarına yanıt, System.String[]

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye-Polonya çeyrek final maçı sonrası 'TRT'den İzmir Marşı'na sansür' başlığı altında yapılan asılsız haber ve paylaşımlara karşı açıklamada bulunarak, "Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada...

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye- Polonya çeyrek final maçı sonrası 'TRT'den İzmir Marşı'na sansür' başlığı altında yapılan asılsız haber ve paylaşımlara karşı açıklamada bulunarak, "Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur" dedi.

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye-Polonya çeyrek final maçı sonrası "TRT'den İzmir Marşı'na sansür" başlığı altında yapılan asılsız haber ve paylaşımlara karşı TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'dan açıklama geldi. Milli Takımın elde ettiği başarıya, TRT'nin İzmir Marşı'nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınadığını belirten Sobacı, "2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan Türkiye-Polonya maçını TRT1'de milyonlarca kişi izledi. Büyük bir başarı gösteren millilerimizi kutluyorum. Bu başarıya TRT'nin İzmir Marşı'nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Sobacı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Türkiye-Polonya maçı Bulgaristan'da oynandığı için bu maçın resmi yayıncısı olarak Bulgaristan'daki yayın kuruluşundan verilen görüntüler TRT'ye iletilmiş ve herhangi bir kesintiye uğramadan TRT ekranlarına yansıtılmıştır. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır. TRT'yi sansürcülükle suçlayıp, haksız ithamda bulunanların büyük bir kısmı yayıncılık dünyasında yer almakta ve bu görüntülerin Bulgaristan yayıncı kuruluşundan geldiğini adı gibi bilmektedir. Eğer çalıştığı alanla ilgili bir cahillik söz konusu değilse, bu tavır kutuplaşmadan beslenen habis bir ruha işaret etmektedir. Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir. Millilerimizin başarılarını TRT ekranlarından yayınlamaya ve hep birlikte ortak sevinç paydasında buluşmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Voleybol Şampiyonası, Türkiye, Polonya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TRT Genel Müdürü Sobacı'dan karalama kampanyalarına yanıt - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı 19:11 Son Dakika: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı 18:47 Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz 18:22 Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor 18:09 Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu 17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti 17:17 Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti 16:39 Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı 16:21 En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı

Son Dakika Haberleri
18:46 Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı
18:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak
18:22 Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
18:07 Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı
18:00 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu
17:51 Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
17:29 İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
17:26 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı         
19:31
3 kızını kafalarına tek el ateş ederek öldüren cani baba, tutuklandı 3 kızını kafalarına tek el ateş ederek öldüren cani baba, tutuklandı         
18:56
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak         
18:32
Antalya'da taksilere zam geldi! Taksimetre 6 liradan açılacak, indi bindi 12 lira oldu Antalya'da taksilere zam geldi! Taksimetre 6 liradan açılacak, indi bindi 12 lira oldu         
18:19
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti         
18:04
Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı         
17:22
Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi         
17:09
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Ev sahiplerinden yüksek kira için yeni yöntem! Eşyalı olarak vermeye başladılar Ev sahiplerinden yüksek kira için yeni yöntem! Eşyalı olarak vermeye başladılar         
10:35
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 20:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TRT Genel Müdürü Sobacı'dan karalama kampanyalarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement