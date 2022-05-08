TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor

08.05.2022 22:06
TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda yaptığı konuşmada , TRT'nin 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini, gençlik platformu kuracağını ve filmlerle oyunlara yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde, ortaklaşa düzenlenen "Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu"nda "Dezenformasyon Çağında Kamu Yayıncılığı" konulu konuşma yaptı.

"HAKİKAT İLE YALANIN SINIRLARININ BULANIKLAŞTIĞI BİR DÖNEM"

Günümüzde süslü kavramlar altında zehirli düşünceler ve teyide muhtaç bilgilerin sunulduğunu belirten Sobacı, bunların olağan haline gelmesinden dolayı insanların maruz kaldığı etkiyi analiz bile edemez duruma gelindiğini söyledi. Sobacı, gün içinde yayımlanan haberlerin örtüsünü kaldırıp, altına bakılamadığını, insanların haberin doğruluğunu öğrenemeden olaydan olaya geçtiğini ifade ederek "Sayısız bildirime maruz kaldığımızda, bir olay üzerine düşünme kabiliyetimizi kaybettiğimizde, buna bir dezenformasyon eklendiğinde, sonuçsuz bir sürece gidiyoruz. Bu, bireyi anlamsızlığa iter. Hakikat ile yalanın sınırlarının bulanıklaştığı bir dönem." diye konuştu.

Dezenformasyon mecrasının bir tek haberde olmadığını vurgulayan Sobacı, kurumsal ve bireysel ölçekte üretilen film, belgesel, animasyon ve mobil uygulamaların da dezenformasyonun öğesi olabildiğini kaydetti.

TRT Genel Müdürü Sobacı, Netflix'e alternatif uluslararası dijital platform inşa edeceklerini açıkladı
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı

"YALAN HABERLER SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA HIZLA YAYILDI"

Farkında olmadan, farkındalık yaratacak bir şekilde, insanların önceden tasarlanmış bir düşünme tarzına yönlendirildiğini belirten Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medya, bireylerin daha özgür bir şekilde fikirlerini ortaya koyabildiği bir alan olacağı iddia edilirken bir anda yalan haberin, dezenformasyonun mecrası haline geldi. Dijital çağda özgürlük alanı vadederken, kaos, belirsizlik ve abartıdan beslenen bir sosyal medya karşımıza çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 70'i sosyal medyayı bilgi ve haber kaynağı olarak kullandığını söylüyor. Sosyal medya, bilgi ve haber kaynağı olma işlevi üstlendiği andan itibaren, kaçınılmaz olarak dezenformasyon ve manipülasyonun yoğun bir şekilde yaşandığı alanlar haline dönüştü. Yalan haberin, teyide muhtaç haberin ya da yanıltıcı haberin, görsellerin, herhangi bir kontrol mekanizmasından da geçmeden kesin bilgi etiketiyle paylaşıldığı bir ortam. Sosyal medyanın doğasından kaynaklanan bir özellik belirdi, o da hızla yayılma. Yalan habere hızla yayılma imkanı verdi. Yalan haber bambaşka bir noktaya doğru yürüdü."

"DEZANFORMASYON FAALİYETLERİNE BAŞVURULUYOR"

Sobacı, yarım asırdır hakimiyetini koruyan küresel ekonomik ve siyasal sistemin krizde olduğunu belirterek küresel ekonomik sistemin bu krizlerin üstünü örtmek, olağanlaştırmak, meşrulaştırmak için uluslararası kamuoyunun algısını yönetmeye gayret ettiğini bildirdi.

Bu gayret nedeniyle dezenformasyonun daha had safhada olduğunu dile getiren Sobacı, şöyle devam etti:

"Önceleri dezenformasyon yok muydu? Vardı. Teknoloji bunu kolaylaştırdı mı? Evet kolaylaştırdı. Ama küresel sistemin krize düştüğünün daha fazla ortaya çıkmış olması, daha fazla dezenformasyonu beraberinde getirdi. Çünkü küresel sistem bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Yalan habere dayalı olarak, toplumları manipüle etmeye dayalı olarak dezenformasyon faaliyetlerine başvuruyor. Olağanlaştırmaya çalışıyor bu krizleri. Artık sınırdan geçmeye çalışan mülteciye çelme takanı gördüğünüzde çok da yadırgamıyorsunuz. 'O da geçmeseydi. Herkes yerinde kalsın' demeye başlıyorsunuz. Küresel sistemin krizde olduğunu örtme çabası, dezenformasyonu bugün kat be kat artırdı."

"DEVLET İLE MİLLET ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

Kamu yayıncılığının öneminin bu noktada daha da artmaya başladığına dikkati çeken Sobacı, "Kamu yayıncısı olarak, küresel sistemin krizde olduğunu ilan etmek zorundasınız. Cumhurbaşkanımız da küresel sistemin krizde olduğunu söylüyor. Tabiri caizse 'Kral çıplak' diyor. Küresel sistemin krizde olduğu bir dönemde, ülke olarak iddialarınızı hem ulusal hem de uluslararası alanda daha iyi anlatmak zorundasınız. Küresel sistemini krizlerinin ülkemize olan etkilerini bertaraf etmek zorundasınız. En nihayetinde devletle millet arasındaki ilişkiyi güçlendirmek zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.

"KAMU YAYINCISI KAMU YARARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMEK ZORUNDA"

Doğru bilgiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığına işaret eden Sobacı, şunları kaydetti:

"Doğru bilgiyi nereden bulacağız? Kamu yayıncısı ya da özel yayın grupları verebilir. Özel yayın gruplarından bunu beklemek biraz safiyane bir yaklaşım olur. En nihayetinde kar güdüsüyle hareket ederler. Bunun gerektirdiği içeriği üretirler. Türkiye'de o yayın gruplarının bir sahiplik yapısı var. O sahiplik yapısından farklı, onun çıkarlarından gayrı, uyuşmayan içeriği üretmesini beklemek zor. O zaman karşısında kim var? Kamu yayıncısı var. Kamu yayıncısı kamu yararı doğrultusunda hareket etmek zorundadır."

NETFİX'E ALTERNATİF PLATFORM

Sobacı, TRT'nin 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini, gençlik platformu kuracağını ve filmlerle oyunlara yatırım yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili inceleme başlatılacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili inceleme başlatılacak SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Mehmet Zahid Sobacı, Netflix, gençlik, Kamu, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor - Son Dakika


Son Dakika
22:06 TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor
21:46 Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
21:39 Fenerbahçeli Filip Novak, canlı yayında itiraflarını peş peşe sıraladı
21:37 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili inceleme başlatılacak
21:32 Ferdi Kadıoğlu'ndan derbi sonrası öz eleştiri: Tuzağa düştük
21:08 Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi
21:01 Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti
20:38 Kadınlar tuvaletinin kapısının altına kamera yerleştiren sapık tutuklandı
20:13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz
20:09 Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 22:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement