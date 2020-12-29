TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başta Irak, Suriye ve Libya olmak üzere birçok kriz ve savaş bölgesinde gelişmeleri takip eden Elif Akkuş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde tercihini Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Akkuş, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem" adlı fotoğrafına oy verdi.

Oylamaya ve oyladığı fotoğraflara ilişkin değerlendirmede bulunan Akkuş, AA'nın her anı ölümsüz kılan muhabir ve foto muhabirlerinin etkileyici çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

"O kahramanları ve yaşadıklarını anlatan en etkili fotoğraflardan biri"

Haber kategorisinde oy verdiği fotoğrafı gördüğünde içinden "işte 2020" ifadesini geçirdiğini anlatan Akkuş, şöyle konuştu:

"Aslında herkes, hepimiz kendi yaşadığımız kısıtlamaları, zorlukları, acıları ön planda düşünürken, bu fotoğraf 2020 yılının dünya üzerinde asla unutulmaması gereken kahramanlarını hatırlatması açısından önemli. Neresinden bakılırsa bakılsın sağlık çalışanlarının yaşadıkları kolay değil. Libya'da görev yaptığım dönem bir toplu mezar haberinde, korona sürecinde sağlık çalışanlarının her gün saatlerce giydikleri ve üzerlerinden çıkarmadıkları o kıyafetlerden giymemiz gerekmişti. Toplamda sadece bir saat giydim, dayanıklı olmama rağmen gözlerim karardı. Sağlık çalışanları çok uzun süre o şekilde çalışıyor. Bu nedenle o kahramanları ve yaşadıklarını anlatan en etkili fotoğraflardan biri bence bu."

Akkuş, spor kategorisinde de kendilerine araç lastiklerinden voleybol sahası yapan çocukların ilgisini çektiğini dile getirerek, "Koronavirüs süreci evlerden çıkamadığımız günleri beraberinde getirdi. Sıkıntılar, dışarıda bir kahve içememek, arkadaşlarla bir araya gelememek, maçlara gidememek ve daha nicesi… Ne çok şikayetimiz var. Bu şikayetlere bir cevap sanki bu fotoğraf. Bizlerin 'Yapamıyoruz artık.' diye şikayet ettiklerimize bazılarımız hiç kavuşamadı bile. Çoğu insan umudunu kaybetse de onlar (çocuklar) yine de umut dolu." diye konuştu.

"Birçok insanın adını duyduğu ama ne yaşandığını bilmediği topraklarda bir çocuk"

Akkuş, yaşam kategorisine seçtiği fotoğrafa dair de şunları kaydetti:

"Ben sanırım koronavirüs nedeniyle insanların her geçen gün artan dertlenme ve yakınma şikayetlerine biraz öfkeleniyorum. O nedenle de seçtiğim fotoğraflarda bunun etkisi var. Birçok insanın adını duyduğu ama ne yaşandığını bilmediği topraklarda bir çocuk işte. Asıl ve geçmeyen bir gerçeği anlatıyor. Koronavirüs süreci tüm dünya için zor, sıkıntılı evet ama bir ömür çok daha fazlasını yaşayan insanlar, çocuklar var. Biz atlatacağız, yaşanan zorluklara, kaybettiklerimize rağmen... Peki bu çocuk yüzünden, hastalığından ve acılarından nasıl kurtulacak? Belki de hiç kurtulamayacak. Fakat yine de bu fotoğraf umudunu kaybedenlere belki de bir cevaptır."