TRT Haber spikeri canlı yayında baygınlık geçirdi - Son Dakika

TRT Haber spikeri canlı yayında baygınlık geçirdi

İSTANBUL - TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları sahada devam ederken, spiker Nilgün Balkaç yüksek sıcaklık nedeniyle canlı yayında baygınlık geçirdi.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için TRT Haber de saatler süren bir özel yayın yapıldı.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlamaları, canlı bağlantılar ve özel konuklarla Büyük Taaruz'un Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı ve idare edildiği Kocatepe'den 4 saatin üzerinde kesintisiz yapılan yayında talihsiz bir anda yaşandı.

Engebeli arazide, yüksek sıcaklık ve zorlu şartlar nedeniyle TRT Haber spikeri deneyimli haberci Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi.

Canlı yayında "Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Burada sıcak bir hava var" derken baygınlık geçiren Balkaç, kendine geldikten sonra yayını sürdürmeye devam etti.