Uzun yıllardır TRT'de çalışan Ali Göktaş, 31 Mayıs Çarşamba günü hayata gözlerini yumdu. Ali Göktaş'ın cenazesi 1 Haziran 2023 Perşembe günü ikindi namazının ardından Bolu Yeniçağ Hamza Bey Köyü'nde toprağa verildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Göktaş'ın ölümünün ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. TGC'den yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ali Göktaş'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar mesleğimize ve Cemiyetimize başarıyla hizmet eden Ali Göktaş'ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" denildi.
1969 yılında Ankara'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gördü. Mesleğe 1988 yılında TRT'de başladı. TRT İstanbul Televizyonunda şef sesçi olarak görev yaptı. Basın kartı taşıyordu.
Son Dakika › Güncel › TRT İç Yapımlar çalışanı Ali Göktaş, yaşamını yitirdi - Son Dakika