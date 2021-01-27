TRT ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin çevrim içi medya eğitimleri başladı - Son Dakika

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında, TRT ile üniversitenin medya merkezi MediaManas iş birliğinde düzenlenen "Çevrim İçi Dijital Medya ve Görüntü Eğitimleri" başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 5 Şubat'a kadar çevrim içi devam edecek eğitimlerde 100'e yakın öğrenci ve akademisyen yer alacak. Eğitimler 8 gün boyunca farklı konularda TRT'nin deneyimli eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek.

Program kapsamında TRT'nin tecrübeli eğitmenleri; "Dijital Medya İş, İçerik ve Üretim Modelleri", "Sosyal Medya için Video Yapımı", "Dijital PR, Dijital Medya Araçları", "Dijital Medyada Tasarımın Önemi", "Dijital Medya Yönetimi ve Raporlama", "Gazetecinin İşini Kolaylaştıran Uygulamalar", "Akıllı Cihazlar ile Fotoğraf ve Video Çekim Teknikleri", "Mobil Cihazlarla Yayın Kalitesinde Çekim Teknikleri", "Görüntünün Teknik Temelleri" ve "Görüntü Düzenleme Kompozisyon" konularında eğitimler verecek.

TRT'den uluslararası eğitimler

TRT uzun yıllardır yayıncılık alanındaki bilgi ve tecrübelerini paylaşmak, yabancı ülke ve medya organlarıyla iş birliği yapmak, yüksek standartlarda medya eğitimleri ile hem kurumların hem de yabancı basın mensuplarının medya becerilerini geliştirmek ve ülkeler arası ilişkileri desteklemek amacıyla aralarında KKTC, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi çok sayıda ülkede eğitimler düzenliyor.

Bu yıl dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerin bir süre çevrim içi olarak devam etmesi planlanıyor.