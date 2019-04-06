Son Dakika Haberleri: Trt, İstanbul ve Ankara'da Sayımı Süren Oylar İçin Ysk'ya 'Canlı Yayın' Başvurusunda Bulundu

Trt, İstanbul ve Ankara'da Sayımı Süren Oylar İçin Ysk'ya 'Canlı Yayın' Başvurusunda Bulundu

16 dakika önce

TÜRKİYE Radyo Televizyon Kurumu (TRT), İstanbul ve Ankara'da sayımı devam eden sandıklardan canlı yayın yapmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

Trt, İstanbul ve Ankara'da Sayımı Süren Oylar İçin Ysk'ya 'Canlı Yayın' Başvurusunda Bulundu, System.String[]
TÜRKİYE Radyo Televizyon Kurumu (TRT), İstanbul ve Ankara'da sayımı devam eden sandıklardan canlı yayın yapmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

TRT'den yapılan açıklamada, sayımı devam eden sandıklardan canlı yayın yapmak için YSK'ya başvuruda bulunulduğu belirtildi. TRT'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurulunuz tarafından büyük bir titizlikle yürütülen bu süreçte kamuoyunun gerçek dışı haber ve yorumlarla yanıltılmaması ve doğru bilgilendirilmesi bakımından, yeniden sayım işlemlerinin, sayımların yapıldığı İstanbul ve Ankara'daki sandık başlarından kanallarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınla kamuoyuna aktarılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Kamu yararı ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmeyi ilke edinmiş olan Kurumumuza, bu yayınların ivedilikle yapabilmesi hususunda gerekli iznin verilmesini Kurulunuzdan saygılarımızla arz ederiz."

Ayrıca başvurunun, YSK tarafından değerlendirilme sürecinin devam edildiği belirtildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:36 Kaynak: DHA

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul, Ankara, Güncel
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