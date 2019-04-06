Trt, İstanbul ve Ankara'da Sayımı Süren Oylar İçin Ysk'ya 'Canlı Yayın' Başvurusunda Bulundu (2)
1 saat önce
YÜKSEK Seçim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT), İstanbul ve Ankara'da sayımı devam eden sandıklardan 'canlı yayın' yapmak için yaptığı başvuruyu reddederek, sayım noktalarında görüntü almaya izin verdi.
YÜKSEK Seçim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT), İstanbul
ve Ankara
'da sayımı devam eden sandıklardan 'canlı yayın' yapmak için yaptığı başvuruyu reddederek, sayım noktalarında görüntü almaya izin verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:16 Kaynak: DHA
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TRT, Sandık Sayımlarını Canlı Yayın İçin YSK'ya Başvurdu