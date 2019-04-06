Son Dakika Haberleri: Trt, İstanbul ve Ankara'da Sayımı Süren Oylar İçin Ysk'ya 'Canlı Yayın' Başvurusunda Bulundu (2)

Trt, İstanbul ve Ankara'da Sayımı Süren Oylar İçin Ysk'ya 'Canlı Yayın' Başvurusunda Bulundu (2)

1 saat önce

YSK BAŞVURUYU REDDETTİYüksek Seçim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT), İstanbul ve Ankara'da sayımı devam eden sandıklardan 'canlı yayın' yapmak için yaptığı başvuruyu reddederek, sayım noktalarında görüntü almaya izin verdi.

Trt, İstanbul ve Ankara'da Sayımı Süren Oylar İçin Ysk'ya 'Canlı Yayın' Başvurusunda Bulundu (2), System.String[]
YSK BAŞVURUYU REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT), İstanbul ve Ankara'da sayımı devam eden sandıklardan 'canlı yayın' yapmak için yaptığı başvuruyu reddederek, sayım noktalarında görüntü almaya izin verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:27 Kaynak: DHA

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul, Ankara, Politika
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