Trt, İstanbul ve Ankara'da Sayımı Süren Oylar İçin Ysk'ya 'Canlı Yayın' Başvurusunda Bulundu (2)
1 saat önce
YSK BAŞVURUYU REDDETTİYüksek Seçim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT), İstanbul ve Ankara'da sayımı devam eden sandıklardan 'canlı yayın' yapmak için yaptığı başvuruyu reddederek, sayım noktalarında görüntü almaya izin verdi.
YSK BAŞVURUYU REDDETTİ
Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT), İstanbul
ve Ankara
'da sayımı devam eden sandıklardan 'canlı yayın' yapmak için yaptığı başvuruyu reddederek, sayım noktalarında görüntü almaya izin verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:27 Kaynak: DHA
Son Dakika! YSK İzin Verdi! TRT, Sandıkları Haber Amaçlı Görüntüleyebilecek
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