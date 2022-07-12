TRT, kısa süreliğine hacklendi! - Son Dakika
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TRT, kısa süreliğine hacklendi!

12.07.2022 01:00
TRT, kısa süreliğine hacklendi!

TRT Haber'in Twitter hesabı hacklendi. Bilgisayar korsanları bir kaç dakika içerisinde hesapta kripto adı altında linkler paylaştı.

Bugün akşam saatlerinde TRT Haber'in Twitter hesabı hacklendi ve bir kaç dakikalığına bilgisayar korsanlarının eline geçti. Hesabın adını farklı karakterler ile Elon Musk olarak değiştiren kişilerin cyrpto paylaşımları yaparak bazı linkler paylaştığı görüldü.

TRT Haber'in Twitter hesabı hacklendi!

TRT Haber'in Twitter hesabı, bugün akşam saatlerinde bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Hesabı yalnızca birkaç dakikalığına elinde tutmayı başaran hackerlar, sayfanın adını ve kapak fotoğrafını değiştirdi. Ayrıca Elon Musk adına bazı Tweet'ler attı.

TRT, kısa süreliğine hacklendi!

Paylaşılan Tweet'ler tabii ki de illegal sitelerin linkleriydi. Zaten durum çok kısa süre içerisinde fark edildiği için hesap birkaç dakikanın sonunda kurtarıldı. Sonrasında ise önce paylaşımlar silindi. Ardından hesabın adı düzeltildi.

Saat 12 sularında gerçekleşen olayın ardından ise resmi kaynaklar henüz bir açıklama yapılmadı. İlgili hesabın da olay hiç yaşanmamışçasına normal paylaşımlarına devam ettiği görüldü. Buraya tıklayarak TRT Haber'in Twitter hesabına ulaşabilirsiniz.

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YORUMLAR
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Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu Twitter, sahte Elon Musk hesabını kapattı! Twitter, sahte Elon Musk hesabını kapattı!
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji TRT, kısa süreliğine hacklendi! - Son Dakika

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