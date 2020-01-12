TRT Kürdi 11. yılını kutladı - Son Dakika
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TRT Kürdi 11. yılını kutladı

22 dakika önce

TRT Kürdi kanalı, kuruluşunun 11. yılını kutladı.

TRT Kürdi 11. yılını kutladı, System.String[]
TRT Kürdi kanalı, kuruluşunun 11. yılını kutladı. TRT sanatçıları ve senfoni orkestrasının müzik ziyafeti eşliğinde yapılan kutlamada konuşan TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici, kanalın devlet tarafından stratejik bir hamle olarak kurulduğunu söyledi.

TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalı TRT Kürdi, kuruluşunun 11. yılını kutluyor. 150 kişilik senfoni orkestrası ile ilk defa Kürtçe müziklerin çalındığı geceye, Berdan Mardini, Aydın Aydın gibi birçok sanatçı katıldı.

EKİCİ, "TRT KÜRDİ BÜYÜK BİR STRATEJİK HAMLE"

TRT Kürdi'nin 11 yıllık sürecini anlatan kanal koordinatörü Mustafa Ekici, "TRT Kürdi 10 yıl önce, devletimizin büyük bir stratejik hamlesi olarak kuruldu. Hem Kürtçe dili, hem genel olarak Kürt Meselesi olarak tanımlanan mesele, terör örgütlerinin kullanımına ve dış güçlerinde manipülasyonuna açık bir mesele alanıydı. TRT Kürdi bu anlamda buradaki kültürel sıkışmışlığı, Kürtçe dilinin politikleştirilmesini, başka mahfillerce kullanılmasına engel olmak anlamında çok büyük bir işlev icra etsin diye kurulmuştur" dedi.

TRT Kürdi ekranlarının vazgeçilmez sanatçısı Aydın Aydın, en büyük hayalinin senfoni orkestrasıyla türkü söylemek olduğunu belirtti.


- İstanbul
Mustafa Ekici, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
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