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TRT muhabirine yapılan saldırıya kınama

6 saat önce

Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı, canlı yayın sırasında terör yandaşlarının saldırısına uğradı.

TRT muhabirine yapılan saldırıya kınama, System.String[]

Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı, canlı yayın sırasında terör yandaşlarının saldırısına uğradı.


Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'ya Amerika'da canlı yayın esnasında terör yandaşları tarafından yapılan saldırıyı kınadı. Burhan, "TRT'nin bölgeden yayın yapmasını engellemek için sözlü ve fiziki müdahalede bulunan saldırgan olay sonrası bölgeden uzaklaştırılmıştır. Demokrasinin, özgürlüklerin beşiği olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir skandalın yaşanması kabul edilemez. Saldırgan çok daha farklı yaklaşımlarda bulunabilir ve muhabir daha da zor durumda kalabilirdi. Konuya ilişkin yetkililerin derhal bu saldırgan hakkında gerekli işlemleri yapması gerekir. Saldırıyı kınadığımızı ifade ederek, TRT muhabiri Tuna Şanlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" dedi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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