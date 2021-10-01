TRT Müzik, bu hafta sonu izleyicilerine müzik ziyafeti yaşatacak - Son Dakika

TRT Müzik yeni yapımlarıyla seyirciye müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Biz Bize Şarkılar", "Mazhar Alanson ile" ve "Laterna" programları bu hafta sonu da izleyicilerle TRT Müzik'te buluşacak.

Sanatçı Kutsi ve orkestrasının sahne aldığı "Biz Bize Şarkılar" her hafta farklı bir içerikle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Programının 1 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek bölümünde Barış Manço'nun şarkılarına yer verilecek.

Sanatçı Mazhar Alanson, dingin sesi ve duygu dolu yorumuyla sevilen şarkılara hayat verirken kendine has üslubuyla da hatıralarını ekranlara taşıyor.

"Mazhar Alanson ile" programının 2 Ekim Cumartesi ekranlara gelecek bölümünün konuğu Linet olacak.

Dünya müziğine ait seçkilerin Türk enstrümanlarıyla icra edildiği "Laterna" programını usta sanatçı Meral Azizoğlu ve müzisyen Hakan Güngör birlikte sunuyor. 3 Ekim Pazar günü yayınlanacak programın bu haftaki konuğu usta oyuncu Selim Bayraktar olacak.