TRT Müzik'in yeni programları seyirciyle buluşacak - Son Dakika

TRT Müzik'te "Beklenen Şarkılar" ve "Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik" programları yayın hayatına başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, her hafta izleyiciyle buluşacak programlarda nadide eserlere yer verilecek.

Türk sanat müziğinin eşsiz ve sevilen eserlerinin icra edileceği "Beklenen Şarkılar" bu akşam 22.15'te yayınlanacak. Programda, eserleri yorumlayan Esra İçöz'e, keman sanatçısı ve müzisyen Talat Er eşlik edecek.

Yavuz Bingöl'ün her hafta sevilen bir sanatçıyı konuk edeceği "Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik", yarın akşam 22.15'te seyirciyle buluşacak.

Programın "Taş Plak" bölümünde ise Türkiye'nin önemli plak arşivcisi, müzisyen Kubilay Dökmetaş eşliğinde orijinal plaklardan yayınlanacak şarkılara ve hikayelerine yer verilecek.