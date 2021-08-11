TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti

TRT Müzik kanalında Sevgilerimle isimli bir program yapan Muazzez Ersoy, canlı yayında mikrofonun sesinin iyi gelmediğini ve bunun kasıtlı yapıldığını öne sürerek tepki gösterdi.

"ROBOT GİBİ OKUYORUM, NEREDE ESKİ MUAZZEZ?"

Şarkı söylediği esnada mikrofonun sesinin mat olduğunu ileri süren sanatçı, rejiden sorunu düzeltmesini istedi. Reji ise ses ile ilgili bir sorun olmadığını iletti. Aldığı cevabı kabul etmeyen Ersoy, "Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış, 'Rejide ses düzgün'. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Ki şuanda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez nerede şimdiki Muazzez. Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok" dedi.

"MOBBİNG VARSA SÖZLEŞMEM FESHEDİLSİN"

Şarkıyı okumaya devam eden sanatçı, yine sorun olduğunu düşünce isyan etti. Yaşadığı soruna daha fazla sessiz kalamayan Ersoy, "Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek şarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir, mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" dedi.

Mikrofon sorununun çözülmediğini düşünen Muazzez Ersoy, sahneden indi.