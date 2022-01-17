TRT Müzik'te sevilen programlar yayınlanacak - Son Dakika

Yeni yapımları ve beğeni kazanan programları izleyiciye sunan TRT Müzik, hafta boyunca sevilen yapımları müzikseverlerle buluşturacak.

"Köprü", "Laterna" ve "Eric Clapton Konseri"nin yanı sıra Mustafa Keser'in hayranlarıyla yeniden buluşacağı "Ustadan İstekler" programı da seyircinin beğenisine sunulacak.

Samimi ve doğal tavırlarıyla tanınan sanatçı Keser, bu akşam 22.45'te gerçekleşecek yayında, sevilen türkülerle izleyicilerin istek şarkılarını seslendirecek.

Kerkük ve Azerbaycan şarkıları Köprü'de yorumlanacak

Türk dünyası ve gönül coğrafyasından örnekler sunarak müziğin birleştirici gücüyle evrensel gelişime katkıda bulunmayı amaçlayan TRT Müzik'te, Kerkük'ten Azerbaycan'a köprülerin kurulacağı yeni bir program başlayacak.

TRT Ankara Radyosu sanatçısı Ahmet Tuzlu ile Kerkük türküleri, TRT Ankara Radyosu sanatçısı Senem Akdemir ile de Azerbaycan türküleri can bulacak.

Yöresel sazlar ve neşeli ezgilerle yüreğe dokunan Kerkük türküleri ve iki devlet tek millet kavramını hatırlatan Azerbaycan ezgileri ile gönüllere seslenecek program, yarın 20.00'de TRT Müzik'te başlayacak.

Eric Clapton konseri

Ünlü sanatçı Eric Clapton'ın Londra Royal Albert Hall'da verdiği "70. Doğum Günü Kutlaması" konseri, 23 Ocak'ta 14.15'te yayınlanacak.

Klasik blues parçalarıyla kendi klasiklerini harmanlayan sanatçının 7 yıl önceki konseri, canlı kaydedilerek, aynı yıl albüme dönüştürülmüştü.

TRT Müzik'te yayınlanan ve Türkiye'nin sevilen oyuncularını müzik sahnesine davet eden "Laterna" ise bu hafta oyuncu Çetin Altay'ı konuk edecek. Meral Azizoğlu ve Hakan Güngör'ün sunduğu program, pazar günü 21.00'de ekrana gelecek.