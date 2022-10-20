TRT Müzik'te yeni yayın dönemi 22 Ekim'de başlayacak - Son Dakika
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TRT Müzik'te yeni yayın dönemi 22 Ekim'de başlayacak

20.10.2022 22:36
TRT Müzik'te yeni yayın dönemi 22 Ekim'de başlayacak

Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine, poptan caza, etnik müzikten evrensel müziğe ve ünlü sanatçıların vereceği konserlere kadar geniş bir yelpazede birçok yapımı müzikseverlerin beğenisine sunacak TRT Müzik, 22 Ekim'den itibaren yeni yayın dönemine başlayacak.

Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine, poptan caza, etnik müzikten evrensel müziğe ve ünlü sanatçıların vereceği konserlere kadar geniş bir yelpazede birçok yapımı müzikseverlerin beğenisine sunacak TRT Müzik, 22 Ekim'den itibaren yeni yayın dönemine başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Müzik, yeni yayın döneminde sevilen programlarının yanı sıra 20 yeni programı dinleyicilerle buluşturacak.

Balkan ülkelerinin kadim şehirlerinde Türk kültüründen izler taşıyan şarkıların peşinden gidilen "Etno Balkan", İstanbul'un güzelliğinin caz müziğine fon olduğu "İki Kıta Arası Caz" ile "Gözeler", "Gönülde Bir" ve Türk halk müziği ile dünya müziğini buluşturan "İstanbul Düetrio" programları TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

Esra İçöz ve İhsan Güvenç'in unutulmaz eserlere ses verecekleri "Senin Şarkın" programı, türkü severler için "Heybemdeki Türküler", etkileyici ezgilerin yer alacağı "Koliva ile Yüksek Dağlara Doğru", izleyicilerini türkülerin doğduğu yere davet edecek "Türkü'nün Doğduğu Yer", Buziki Orhan ile eğlenceli bir seyir sunacak "Orhan Osman ile Biz Bize" ve "Sahnemiz Sokak" programları bu sezonda yayınlanan programlar arasında yer alıyor.

Ayrıca Şükriye Tutkun ve Ali Osman Erbaşı "Sade", Serkan Çağrı'nın konuklarını ağırlayacağı "Serkan Çağrı Sahnesi", Didem Dilara Avar'ın hem sunuculuğunu hem solistliğini yapacağı ve genç yetenekleri ekranlara taşıyacağı "Saklı Sesler", "Muhammed Yıldırır ile Virtüozüte" ve "Nevbahar" izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: AA
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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT Müzik'te yeni yayın dönemi 22 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

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