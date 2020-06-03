TRT Müzik'ten caz konserleri serisi - Son Dakika

TRT Müzik "16. Alanya Uluslararası Caz Günleri" konserler serisini ekranlara getirecek.

Dünyanın önde gelen caz yıldızlarının katılımıyla geçen yıl 26-29 Eylül'de Kızıl Kule Meydanı'nda gerçekleştirilen "16. Alanya Uluslararası Caz Günleri", 5 Haziran'da saat 23.45'te TRT Müzik'te izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Konserler serisinin ilk bölümünde, Türkiye'nin tek kadın neyzeni Burcu Karadağ'a, piyanoda caz sahnesinin önemli isimlerinden Baki Duyarlar eşlik edecek. Karadağ, nefesiyle yeniden hayat verdiği geleneksel Anadolu Ezgileri ile caz yaklaşımını bir araya getiren "Ethno Jazz Project" ile evlere konuk olacak.

"Arşivden" programının konuğu Cem Karaca olacak

TRT Müzik'in "Arşivden" programının 7 Haziran'daki konuğu Cem Karaca olacak. Siyah beyaz görüntülerden başlayıp, Cem Karaca'nın son zamanlarına kadar olan kayıtların ekrana geleceği programda, Cem Karaca ile Barış Manço'nun unutulmaz düeti de yer alacak.

Aynı gün sanatçı Ümit Besen'in kendi performansıyla icra ettiği program "Anılarla Ümit Besen" de sevenleriyle buluşacak.