TRT Müzik yeni yayın dönemine giriyor

Her tür müziğe gönlünü açan müzikseverler için TRT Müzik'in yeni yayın dönemi, 4 Kasım'da başlıyor.

Dünya müziklerinden türkülere ve sevda şarkılarına kadar her tür müziğe ilgi duyan müzikseverler, yeni sezonda da TRT Müzik'te buluşacak.

Türk müziğinin eşsiz eserlerinin, kıymetli türkülerin ve unutulmaz şarkıların yer aldığı yeni programların yanı sıra, sosyal sorumluluk üstlenen özel yapımlar, belleklerde iz bırakacak belgeseller, TRT'nin arşivi taranarak oluşturulan programlar da yeni sezonda ekranlara taşınacak.

TRT Müzik'te yeni başlayacak programlar, dost meclisinde türküler dinlemek isteyenlerin, müziği yalnızlıklarına yoldaş edenlerin, nostaljik şarkılarla anılarına yolculuk etme fırsatını kaçırmak istemeyenlerin beğenisini kazanacak.

Yeni programlarla birlikte sevilen programların yeni bölümleri de haftanın her gününe farklı bir renk katacak.

Her pazartesi saat 22.15'te "Engelsiz Sahne" yeni bölümleriyle, müzik aşkı engel tanımayan müzik sevdalılarını Türkiye'nin ünlü sesleriyle aynı sahnede buluşturacak.

Salı günleri 22.00'de sanat müziğinin unutulmaz eserleriyle geçmişe doğru yolculuğa çıkmak isteyenler, "Sevgiyle Muazzez Ersoy" programında bir araya gelecek.

"Sınırsız Ezgiler" yeni bölümleriyle her çarşamba 22.00'de tüm dünyanın yüreğini aynı ezgide buluşturmaya ve sınırları müzikle aşıp evrensel bir dinleti sunmaya devam edecek.

Yeni yayın döneminde 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında yayınlanacak tüm konserler de TRT Müzik ekranından cazseverlere ulaşacak.

Perşembe günleri 21.00'de Türk müziğinin genç ismi Ayşen Birgör, güzel sesi ve özgün yorumuyla, Türk sanat müziği eserlerinden seçkilerin yer alacağı "Yıldızlar Altında" programında sanat müziği tutkunlarına seslenecek.

Aynı gün saat 22.00'de Zerrin Özer, müzik kariyeri boyunca hayat verdiği eserleri seslendirecek.

Her cuma saat 12.30'da ney virtüözü Ahmet Şahin'in icrasıyla bir müzik ziyafeti ekranlardan gönüllere süzülecek. "Ahmet Şahin ile Meşk" programına her hafta değerli sanatçılar konuk olacak.

"Sümer Ezgü ile Nazar Değmesin" programında ise türkülere renk katan Sümer Ezgü saat 20.00'de popüler isimleri ve sevilen sanatçıları konuk alacak.

TRT Müzik izleyicilerinin severek takip ettiği ve bir ekran klasiği haline gelen "Akşam Sefası" programı saat 21.00'de yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

Saat 22.00'yi gösterdiğinde Ünal Sofuoğlu ve Merve Yavuz'un eğlenceli Karadeniz türkülerinden yola çıkıp memleketin her yöresinde türkülere tat katacağı "Hayde" ile performanslarını sergileyecek.

Her cumartesi 11.30'da "Yakıtımız Müzik" programında otomobilleriyle yola çıkarak, yolculukları boyunca müzik üreterek para kazanan dört genç müzisyen, Türkiye'nin dört bir yanından neşeli insan ve doğa manzaralarıyla müziğe keyif katacak.

"Genç Sahne" yeni bölümleriyle cumartesi akşamları 22.30'da, sosyal medyada popüler olmuş genç müzisyenleri ağırlayacak.

Sevilen yorumcu Mustafa Keser, saat 20.00'de canlı yayınlanan "Ustadan İstekler" programında sahne performansıyla evlere eğlence mekanlarının keyfini taşıyacak.

Pazar günleri saat 20.00'de "Ahmet Koç ile Evvel Zaman İçinde" ile bağlama ustası Ahmet Koç, hatırlarda yer eden şarkılarla ekranlardan gönüllere ulaşacak.

Saat 21.00'i gösterdiğinde "Nefesten Sese" programında Türk halk müziğinin genç sesi Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı bir araya gelecek.

Ayrıca, Şef Naci Düzel yönetimindeki TRT saz ve ses sanatçılarının canlı yayında müzik ziyafeti sunduğu "İstanbul'dan" programı, türkülerle kaliteli icraları buluşturan TRT Müzik'in sevilen programı "Harman Yeri", Anadolu'nun fasıl geleneğini ekranlara taşıyan "Fasl-ı Anadolu" ile "Bizim İçin Söyle", "Türkü Dolu Hayatlar", "Müzik Dergisi", "Lisede Müzik", "Kampüsteyiz", "Dün Gibi", "İşte O Şarkı" da yeni yayın döneminde ekranlarda olacak.