TRT Müzik yepyeni programlarını izleyiciyle buluşturacak - Son Dakika
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TRT Müzik yepyeni programlarını izleyiciyle buluşturacak

13.05.2022 10:57
TRT Müzik yepyeni programlarını izleyiciyle buluşturacak

TRT Müzik'te, müzikseverlerin her hafta heyecanla bekleyeceği yepyeni programlar başlıyor.

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Murat Kekilli, "Murat Kekilli ile Rock Eli" programıyla TRT Müzik ekranlarında olacak. TRT Müzik'in sevilen programı "Yedi İklim" ise yeni bölümleriyle türkü ziyafeti sunmaya devam edecek.

TRT Müzik iddialı yeni yapımlarıyla seyirciye müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. Murat Kekilli kendisini özlemle bekleyen hayranlarıyla TRT Müzik ekranlarında, "Murat Kekilli ile Rock Eli" programında buluşacak. Türk Halk Müziği'ne yeni bir soluk katan sanatçıların konuk olduğu "Yedi İklim" programı, yeni bölümleriyle ekranlardan evlere türkü ziyafeti sunmaya devam edecek.

"Murat Kekilli ile Rock Eli" TRT Müzik'te başlıyor

Anadolu'nun kadim türkülerini rock müzikle buluşturacak olan "Murat Kekilli ile Rock Eli", TRT Müzik izleyicilerini görkemli bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Programın yarın akşam ekranlara gelecek ilk bölümüne, Della Miles konuk olacak. Dünyaca ünlü pek çok ismin vokalistliğini yapan Della Miles, özel sesi ve özgün yorumu ile izleyenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Murat Kekilli ve Della Miles'in yapacağı düetlerse tüm haftaya damga vuracak.

Her hafta ünlü bir ismi ağılanacağı "Murat Kekilli ile Rock Eli", yarın akşam saat 22.45'te TRT Müzik'te.

"Yedi İklim"de Tokat türküleri

Türkü dostlarını türkülerin dilinde buluşturan "Yedi İklim", Türk Halk Müziği'ne yeni bir soluk katan sanatçıları TRT Müzik ekranlarında izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Sevilen sanatçılar İsmail Çakır ve Fındık Buse Katılmış'ın konuk olacağı programda, Tokat türküleri seslendirilecek.

Türk Halk Müziği'ne yeni bir soluk katan sanatçıların konuk olduğu "Yedi İklim", 15 Mayıs Pazar saat 20.45'te TRT Müzik'te.

Kaynak: Bültenler
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Türk Halk Müziği, Murat Kekilli, Tokat, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT Müzik yepyeni programlarını izleyiciyle buluşturacak - Son Dakika

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