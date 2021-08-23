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TRT Müzik Zengin İçeriklerle Yenilendi - Son Dakika

TRT Müzik Zengin İçeriklerle Yenilendi

23.08.2021 14:20
TRT Müzik Zengin İçeriklerle Yenilendi, System.String[]

Türkiye'nin müzik endüstrisinde öncü kanalı TRT Müzik, yeni yayın dönemine yenilenen ekran kimliği, ekran yüzleri ve programlarıyla başladı.

Türkiye'nin müzik endüstrisinde öncü kanalı TRT Müzik, yeni yayın dönemine yenilenen ekran kimliği, ekran yüzleri ve programlarıyla başladı. Türk müziğinin gelişimine ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmayı kendisine misyon edinen kanal, bugünden itibaren yeni yayın döneminde, yepyeni bir logo ve anlayış ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Kanal, birbirinden ünlü isimleri, genç ve yeni yetenekleri ve müziğin her türünü izleyici ile buluşturacak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın müjdeyi sosyal medya hesabından, "Değişim başladı! Müzik yayıncılığının köşe taşı TRT Müzik; yeni tarzı, kimliği ve yüzde 70 yenilenen içeriğiyle bugün yeni yayın dönemine başlıyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve programlarımıza değer katan tüm sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ederim. #YenilikTRTMüzik" ifadeleri ile duyurduğu yeni yayın döneminde TRT Müzik'in sevilen programlarının yanı sıra 44 yeni program da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

63 programın 44'ü yeni

Yeni yayın döneminde seyirci ile buluşacak 63 programın 44'ü yeni yapım olacak. Müzik türlerindeki çeşitliliği ön plana çıkarma hedefi ile yola çıkan TRT Müzik'te halihazırda yer bulan Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve pop müziğin yanı sıra klasik, caz, rock gibi dünya müziğinden örnekler, konser kuşakları ve TRT'nin eşsiz arşivinden oluşan nostalji kuşakları ekrandaki yerini aldı.

Mazhar Alanson, Kutsi, Cengiz Özkan, Melihat Gülses gibi ünlü ve sevilen isimlerin yer aldığı programlar, Tansel Öngel, Selçuk Yöntem, Selim Bayraktar, Devrim Yakut gibi ünlü oyuncuların konuk olarak ağırlanıp müzik performanslarını sergiledikleri "Laterna", dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenlerin ezgilerini ve yöresel müzik unsurlarını ekrana taşıyan "Sesler Alemi", Türk dünyasının çeşitli coğrafyalarında Arslanbek Sultanbekov ile keşfe çıkan "Dombranın İzinde", Sting, Bryan Adams ve Sami Yusuf gibi dünya çapındaki sanatçıların performanslarını ekrana taşıyan konserler, arabeski modern ve genç yüzlerle buluşturan  "Yüzde Yüz Arabesk", bu programlardan sadece birkaçı olacak.

TRT Müzik, sadece tanınan isimlere değil, yetenekli ama keşfedilmemiş "genç yeteneklere" de ekranlarını açıyor. Karadeniz'den Akdeniz'e, İç Anadolu'dan, Ege'ye türkü örneklerinin genç sanatçılar tarafından icra edildiği "Yedi İklim", enstrümanıyla müzik yolculuğuna çıkan ve hedefinde müzik olan gençlerin yer aldığı "Genç Yetenekler" gibi programlarla yepyeni isimler izleyici ile buluşacak.

TRT Müzik Zengin İçeriklerle Yenilendi

Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye, Müzik, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin TRT Müzik Zengin İçeriklerle Yenilendi - Son Dakika Magazin


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