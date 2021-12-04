TRT Nağme'de "Siyah Beyaz Şarkılar" bu akşam müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

Türk sinemasının hafızalardan silinmeyen filmlerinin unutulmayan şarkıları, TRT Nağme'nin yeni programı "Siyah Beyaz Şarkılar"da, dinleyicilerle buluşacak.

Filmler için özel olarak bestelenen şarkılar, şarkılar için çekilen filmler, dönemin popüler sanatçılarını ön plana çıkaran yapımlar, bu akşam saat 21.00'de TRT Nağme'de ekranlara gelecek.

Her hafta farklı bir filmin sesli betimlemeler ve filmin içindeki sahnelerin de yer aldığı bir anlatımla ele alınacağı programda, siyah beyaz filmlerin şarkılarına yer verilecek.

Bu haftaki programda "Boğaziçi Şarkısı" filmi ve bu filmde yer alan şarkılar, filmden kısa repliklerle 30 dakika boyunca dinleyenlerle buluşacak.

Çiğdem Işık ve Sevilay Tunalı'nın hazırladığı, Pınar Kundakçı Temel'in sunumuyla gerçekleştirilen programın ilk bölümü bu akşam saat 21.00'de yayınlanacak.