TRT, Netflix'e rakip oluyor! - Son Dakika

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, bugün yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin kendi dijital akış platformuna sahip olması gerektiğini söyledi. Konuyla alakalı ise ön hazırlık sürecinin başladığını ve yakında Netflix rakibi yerli platform için bir duyuru yapılacağını söyledi.

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TRT Genel Müdürü, Netflix rakibi yerli platform kurulacağını söyledi!

Cumhuriyet'in haberine göre, TRT Genel Müdürü Sobacı, 6-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda söz aldı. "Dezenformasyon Çağında Kamu Yayıncılığı" konulu konuşması sırasında ise ülkemizde hizmette olan ve önümüzdeki aylarda listeye eklenecek akış platformları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Sobacı'nın aktardığına göre, önümüzdeki yıl, yani 2023 içerisinde TRT, Netflix rakibi yerli platformunu inşa etmeye başlayacak. Hatta aynı yıl içerisinde hizmete girebileceği söyleniyor. Bununla birlikte TRT'nin gençlik platformu kuracağını, filmler ve oyunlara da yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.

Sosyal medya ve insanlar üzerindeki etkisi hakkında da konuşan Sobacı şunları söyledi:

Sosyal medya, bireylerin daha özgür bir şekilde fikirlerini ortaya koyabildiği bir alan olacağı iddia edilirken bir anda yalan haberin, dezenformasyonun mecrası haline geldi. Dijital çağda özgürlük alanı vadederken, kaos, belirsizlik ve abartıdan beslenen bir sosyal medya karşımıza çıktı.

Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 70'i sosyal medyayı bilgi ve haber kaynağı olarak kullandığını söylüyor. Sosyal medya, bilgi ve haber kaynağı olma işlevi üstlendiği andan itibaren, kaçınılmaz olarak dezenformasyon ve manipülasyonun yoğun bir şekilde yaşandığı alanlar haline dönüştü.

Yalan haberin, teyide muhtaç haberin ya da yanıltıcı haberin, görsellerin, herhangi bir kontrol mekanizmasından da geçmeden kesin bilgi etiketiyle paylaşıldığı bir ortam. Sosyal medyanın doğasından kaynaklanan bir özellik belirdi, o da hızla yayılma. Yalan habere hızla yayılma imkanı verdi. Yalan haber bambaşka bir noktaya doğru yürüdü.

Sayısız bildirime maruz kaldığımızda, bir olay üzerine düşünme kabiliyetimizi kaybettiğimizde, buna bir dezenformasyon eklendiğinde, sonuçsuz bir sürece gidiyoruz. Bu, bireyi anlamsızlığa iter. Hakikat ile yalanın sınırlarının bulanıklaştığı bir dönem

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