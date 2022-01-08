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TRT'nin "Afgan Kadını" belgeseli Tokyo'dan ödülle döndü - Son Dakika

TRT'nin "Afgan Kadını" belgeseli Tokyo'dan ödülle döndü

08.01.2022 12:17
TRT'nin "Afgan Kadını" belgeseli Tokyo'dan ödülle döndü

TRT tarafından hazırlanan "Afgan Kadını" belgeseli, Tokyo Kısa Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" ödülüne değer görüldü.

TRT tarafından hazırlanan "Afgan Kadını" belgeseli, Tokyo Kısa Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" ödülüne değer görüldü.

Kadın olmanın zor olduğu bir coğrafya olan Afganistan'da, yıllarca Taliban örgütünün baskısı altında yaşamak zorunda kalan Afgan kadınlarının çalışarak hayata tutunma öyküsünü konu alan TRT İç Yapımı belgesel, uluslararası başarılarına yenisini ekledi.

"Afgan Kadını" belgeseli Tokyo Kısa Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" ödülüne layık görüldü.

Belgeselin yönetmeni Zeynep Keçeciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu iş özellikle bu dönemde ödülle döndüğü için çok kıymetli benim için. Çünkü şu an özellikle ana karakterim ülkede yaşananlardan dolayı çok zor durumda. Ama hala kızların okuması için direniyorlar." ifadelerini kullandı.

Keçeciler, yapımın konusuna değinerek, şunları kaydetti:

"Belgesel, insan olmanın hele hele kadın olmanın çok zor olduğu bir coğrafyada, bir terör örgütü olan Taliban'ın zulmünü senelerdir çeken ve asla yılmayan Afgan kadınlarının kendilerine reva görülen yaşama direnme öyküsü. Afganistan'ın Pencap vilayetine bağlı Dehberat köyünde yaşayan 5 kadın keçe ustası, alın teri ve emekleri ile kız çocuklarının makus tarihini değiştirmeye kafayı koymuşlardır. Bu zorlu süreçte tek destekleri azme olan inançlarıdır. Kızları okuyup insanca muamele görsün diye yılmadan çalışan beş sıra dışı kadının ve bu mücadelede onları asla yalnız bırakmayan eşlerinin öyküsüne hep birlikte tanıklık edeceğiz."

"Afgan Kadını" belgeseli ayrıca "2. Sicilya Bağımsız Filmler Festivali" ve "2020 İsveç Uluslararası Film Festivali'nden de ödülle değer bulunmuştu.

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Film Festivali, Belgesel, Tokyo, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT'nin 'Afgan Kadını' belgeseli Tokyo'dan ödülle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT'nin "Afgan Kadını" belgeseli Tokyo'dan ödülle döndü - Son Dakika
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