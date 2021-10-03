TRT'nin Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor - Son Dakika

TRT'nin Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

TRT'nin 7'ncisini düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda, ödüller 8 Ekim Cuma günü sahiplerini bulacak.

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