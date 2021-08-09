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TRT'nin "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda ön eleme sonuçları açıklandı - Son Dakika

TRT'nin "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda ön eleme sonuçları açıklandı

09.08.2021 09:59
TRT'nin

TRT'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda ön eleme sonuçları açıklandı.

TRT'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda ön eleme sonuçları açıklandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yarışmaya bu yıl; "Radyo Yayıncılığı", "Televizyon Yayıncılığı", "Haber Yayıncılığı", "Dijital Yayıncılık" ve "Güzel Türkçe" kategorilerinde toplam 121 üniversiteden başvuru yapıldı. Başvuruların ön eleme jürisi tarafından değerlendirilmesi sonucunda 5 kategoride toplam 154 eser finale kaldı.

Ön eleme sonuçları, bugün "https://www.trtgeleceginiletisimcileri.com/finale-kalanlar/2021" internet sitesi ve yarışmanın resmi sosyal medya hesaplarından açıklandı. ???????

Ön elemeyi geçerek finale kalan 154 eser, alanında uzman seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirilecek ve bu yılın kazanan isimleri belirlenecek. Kazananlar, tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacak bir etkinlikle açıklanacak ve ödüllerine kavuşacak.

Ön eleme sonuçları ve daha fazlası için "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" adresinden ve yarışmanın sosyal medya hesaplarından ayrıntılı bilgi alınabiliyor.

Medya, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT'nin 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ön eleme sonuçları açıklandı - Son Dakika


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