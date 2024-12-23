TRT1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizisinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde terör örgütüne silah yardımında bulunan ABD'ye dikkat çeken bir göndermede bulunuldu.
ABD ve MİT yetkililerinin görüştüğü toplantıda Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey diplomat olarak görev yapan Neslihan Erdemsoy (Aybüke Pusat), masadan öfkeyle kalkarak ABD heyetine "sarı torba" hediye etti. O anlarda Erdemsoy'un "Sizin için küçük bir hediyemiz var. Lazım olacak. Dostlarınıza verin, onlar anlar" demesi dikkat çekti.
Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran sahne için "Güzel hareket" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Televizyon › TRT'nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu - Son Dakika
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