TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan vefat etti

TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan, 77 yaşında hayatını kaybetti.

İki yıldır beyin kanamasıyla mücadele eden Advan, iki gün önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ancak kalp yetmezliği sebebiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sanatçı, 1945'te Viranşehir'de dünyaya geldi. Diyarbakır Maarif Kolejini 1963'te bitiren Advan, 1970'te Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde İngiliz Filolojisi'nden mezun oldu.

Advan, Erzurum'da öğrenci olduğu 1969'da TRT Erzurum Radyosuna başladı. Ardından TRT Ankara Radyosu ve TRT Ankara Televizyonunda görev yaptı.

Usta sunucu, 1972'de Londra'ya giderek 1973'e kadar TRT Londra ile BBC Radyo Türkçe Yayın Bölümü'nde çalıştı. Ankara'da askerlik görevini tamamlayan Advan, Ankara TRT Haber Merkezinde radyo ve televizyon haber spikeri olarak görev aldı.

Adnan Advan,1977-1979'da ABD'de Voice of America'nın Dış Yayınlar Türkçe Bölümü ile TRT Washington'da çalıştı, 1979'dan 1988'e kadar ise TRT İstanbul'da radyo ve televizyon haber spikerliği yaptı.

TRT İstanbul'da haber müdür yardımcılığı da yapan Advan, Kanal 6, Kanal 9 ve Ajans 1'de çalıştı.

Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak yer alan Advan, "Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşma", "Radyo TV haberciliği", "Röportaj teknikleri", "Diksiyon ve hitabet" ile "Diksiyon ve vücut dili" dersleri verdi.