TRT'nin "Mavera" dizisi Kazakistan'da izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

TRT 1'in ramazan ayına özel olarak hazırladığı "Mavera" dizisi, 19 Nisan'dan itibaren Kazakistan'ın ilk ulusal yayın yapan televizyon kanalı Qazaqstan TV'de gösterime girecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Hace Ahmed Yesevi'nin destansı hikayesinin konu edindiği "Mavera" dizisi, yayınlandığı günden itibaren Türkiye'de sevilerek, izleniyor.

19 Nisan'da Qazaqstan TV'de izleyiciyle buluşacak dizinin, Kazakistan'da da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

"Mavera" dizisinin Kazakistan'da yayınlanma kararı ise Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva'nın geçen günlerde Türkiye'ye ziyaretinde, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile görüşmesi sırasında alındı.

Tarihteki ilk Alperenler'in hikayesi "Mavera", Yusuf Hemedani tarafından Bağdat'a gönderilen Hace Ahmed Yesevi'nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini ekranlara taşıyor. Dizide, Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel, Korel Cezayirli ve Zara gibi ünlü isimler yer alıyor.