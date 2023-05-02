TRT, yeni platformu "Tabii" ile rakiplerine meydan okudu: Pisti boşaltın, biz geldik - Son Dakika
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TRT, yeni platformu "Tabii" ile rakiplerine meydan okudu: Pisti boşaltın, biz geldik

03.05.2023 11:09

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin tanıtımı Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Yakında izleyiciyle buluşacak olan platformun Twitter hesabından yapılan paylaşımında rakipleri Exxen, Netflix, Gain, Disney Plus, Prime Video, BluTV ve Puhu TV'ye meydan okuyarak "Pisti boşaltın, biz geldik" ifadeleri kullanıldı.

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin tanıtımı Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapıldı. Tanıtım etkinliğine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan'ın yanı sıra sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"DIJITAL ALANDA DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin isminin ve logosunun tanıtıldığı etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Sobacı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise şifa dileyerek sözlerine başladı. Sobacı, TRT olarak uluslararası dijital platform için uzun suredir titizlikle çalıştıklarını ifade ederek, "Dijital alanda daha adil bir dünya mümkün şiarıyla yola çıkarak geliştirdiğimiz dijital platform ülkemizin uluslararası arenada yeni bir markası olması için bugün küresel yolculuğunun ilk adımını atıyor" dedi.

ÜCRETSİZ OLACAK

Sobacı, TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"ye "www.tabii.com" adresinden ulaşılabileceğini ve ilk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacağının da müjdesini verdi. Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan uluslararası dijital platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik izleyiciyle buluşacak.

TAKİPLERİNE MEYDAN OKUDU

Tabii'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise rakiplere meydan okundu. Paylaşımda Exxen, Netflix, Gain, Disney Plus, Prime Video, BluTV ve Puhu TV'nin hesapları etiketlenerek "Pisti boşaltın, biz geldik" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN: YOLU AÇIK, İZLEYİCİSİ BOL OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Twitter hesabından Tabii ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz Tabii'nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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