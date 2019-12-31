TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda - Son Dakika
Son Dakika Magazin TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda - Son Dakika Magazin

TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda

6 saat önce

Absürt komedi tarzındaki "Tutunamayanlar" dizisinin ilk bölümü 7 Ocak akşamı 20.00'da ekrana gelecek.

TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda, System.String[]

Absürt komedi tarzındaki "Tutunamayanlar" dizisinin ilk bölümü 7 Ocak akşamı 20.00'da ekrana gelecek.


Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu "Tutunamayanlar"ın her bir bölümü 60 dakika olarak seyirciye ulaşacak.


Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isimler yer alıyor.


Merakla beklenen dizinin konusu ise şöyle: "Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.


İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşılaşır. İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır."

Tutunamayanlar, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:41 
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