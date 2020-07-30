Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in TRT ortak yapımı filmi "Quo Vadis, Aida?
Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in TRT ortak yapımı filmi "Quo Vadis, Aida?" da yarışmada yer aldı. Film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamını mercek altına alıyor. Bu yıl festivalin jüri başkanı ise Cate Blanchett.
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30.07.2020 15:06:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TRT ortak yapımı film Venedik'te - Son Dakika