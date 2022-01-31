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TRT ortak yapımı filmler, sinemada en çok izlenen yapımlar oldu - Son Dakika

TRT ortak yapımı filmler, sinemada en çok izlenen yapımlar oldu

31.01.2022 17:53
TRT ortak yapımı filmler, sinemada en çok izlenen yapımlar oldu

TRT ortak yapımları "Kesişme; İyi ki Varsın Eren", "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" ve "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" sinema salonlarında en çok izlenen ilk üç film oldu.

TRT ortak yapımları "Kesişme; İyi ki Varsın Eren", "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" ve "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" sinema salonlarında en çok izlenen ilk üç film oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, vizyona girdiği günden bu yana 1 buçuk milyonu aşkın seyirci tarafından izlenerek salgın döneminde en çok izlenen Türk filmi olan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" gişede liderliğini sürdürdü.

"Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" animasyon filmi hafta sonu 117 bin 395 seyirci tarafından izlenerek gişede ikinci sırada yer aldı. Vizyona girdiği ilk günden beri ilgi gören film, toplamda 732 bin 290 izleyiciye ulaştı.

"Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" ise vizyona girdiği ilk üç günde 100 bin 169 seyirci tarafından izlenerek en çok izlenen üçüncü film oldu.

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Eren Aslan, Türk, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT ortak yapımı filmler, sinemada en çok izlenen yapımlar oldu - Son Dakika


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