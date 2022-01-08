TRT ortak yapımı filmler sinemaseverlerin beğenisi topladı - Son Dakika

Sinema izleyicisinin beğenisini kazanan TRT ortak yapımı filmler, rakiplerini geride bırakarak yılın en iyi giriş yapan filmleri oldu.

Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" bir haftada yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak 2022'nin en iyi giriş yapan filmi oldu.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmi, kısa sürede yüz binlerce kişi izledi.

Film, "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok", "The Matrix Resurrections", "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" gibi iddialı filmleri geride bırakarak bir haftalık gişe sayılarında fark attı.

"Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" en iyi açılış yapan animasyon oldu

Yılın ilk ayında vizyona giren TRT Ortak Yapımı "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" adlı animasyonda, TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan ile TUSAŞ'ın yerli üretimi yeni nesil temel eğitim uçağı 'Hürkuş' bir araya geldi.

Usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın, efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerasını anlatan film, ilk iki günde 60 bini aşkın kişiye ulaşarak pandemi döneminde en iyi açılış yapan animasyon filmi olmayı başardı.