TRT ortak yapımı "Gölgeler İçinde" filmi, 38. Fajr Film Festivali'nde yarışacak - Son Dakika

Dünya prömiyerini geçen yıl 42. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve buradan Jüri Özel Ödülü- Gümüş George ile dönen TRT ortak yapımı "Gölgeler İçinde", Fajr Film Festivali'nde yer alacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre film, İran'ın en büyük festivali Fajr Film Festivali'nin Eastern Vista bölümünde yarışan 12 filmden biri olarak seçildi.

Orta Doğu'nun en önemli film festivallerinden kabul edilen Fajr Film Festivali, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştiriliyor.???????

Nisan ayında Fantaspoa Uluslararası Fantastik Film Festivali'nde başrol oyuncusu Numan Acar ile "En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan yapım, mayıs ayında Los Angeles'ta düzenlenen South East European Film Festivali'nde "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görülmüştü.

Türkiye prömiyerini 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştiren yapım, festivalden "En İyi Yönetmen" ve "SİYAD En İyi Film" ödülleri başta olmak üzere toplam 5 ödülle dönmüş, ekim ayında düzenlenen 8. Boğaziçi Film Festivali'nde de jüri tarafından "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini kazanmıştı.

"Gölgeler İçinde" hakkında

Erdem Tepegöz'ün yazıp yönettiği, ortak yapımcılığını TRT'nin üstlendiği film, ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor.

Çekimleri Gürcistan'da hala aktif olan bir maden kasabasında yapılan bilimkurgu türündeki filmin başrolünde Numan Acar yer alırken, ona Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak ve Selin Kavak eşlik ediyor.