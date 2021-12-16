TRT Ortak Yapımı "Klondike" Berlin Uluslararası Film Festivali'nde - Son Dakika

TRT Ortak Yapımı "Klondike" filmi, dünyanın en büyük film festivallerinden 72. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin "Panorama" bölümüne seçildi. Film, dünya prömiyerini ocak ayında Sundance Film Festivali'nde yaptıktan sonra, 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Berlin Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.

Günümüz dünya sinemasının en yeni, cesur ve yaratıcı filmlerine yer veren, hem deneyimli büyük yönetmenlerin, hem de genç yeteneklerin yeni filmlerine programında yer veren "Panorama", Berlin Film Festivali'nin en güçlü bölümlerinden birisi. "Panorama" bölümünde 1999'dan bu yana Berlin Film Festivali'nin en büyük jürisi olan izleyicilerin oyladığı bir film "Panorama İzleyici Ödülü" veriliyor.

Filmin konusu

Ukrayna- Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişiyle başlayan film, 17 Temmuz 2014 günü Ira ve ailesinin kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulmalarını konu alıyor. Ukrayna, Türkiye, Gürcistan, Polonya ve Bosna Hersekli film ekipleri tarafından Eylül-Ekim 2020 tarihlerinde Ukrayna'da çekimleri gerçekleştirilen "Klondike", 2020 yılında düzenlenen 12 Punto'da "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü almıştı.