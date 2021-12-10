Üye Girişi
TRT Ortak Yapımı "Klondike" Dünya Prömiyerini Sundance Film Festivali'nde Yapacak - Son Dakika

TRT Ortak Yapımı "Klondike" Dünya Prömiyerini Sundance Film Festivali'nde Yapacak

10.12.2021 09:27
TRT Ortak Yapımı "Klondike" Dünya Prömiyerini Sundance Film Festivali'nde Yapacak

Maryna Er Gorbach'ın yönetmenliğini, Mehmet Bahadır Er'in ortak yapımcılığını üstlendiği TRT Ortak Yapımı "Klondike" filmi, dünya prömiyerini Amerikan bağımsız sinemasının en önemli buluşma noktalarından birisi olan Sundance Film Festivali'nde yapacak.

TRT Ortak Yapımı "Klondike" filmi, bu yıl 20-30 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sundance Film Festivali'nde yarışacak. Ukrayna- Türkiye ortak yapımı film, festivalde her yıl dünyanın dört bir yanından yalnızca on filmin seçildiği ana yarışma bölümü olan "Uluslararası Yarışma"da yer alacak.

Ünlü aktör Robert Redford tarafından 1981 yılında kurulan Sundance Film Festivali, Sundance Enstitüsü tarafından ABD'nin Utah eyaletinde her yıl ocak ayında düzenleniyor. Festival bu yıl 20-30 Ocak 2022 tarihleri arasında fiziksel olarak gerçekleştirilecek.

Filmin konusu

Ukrayna- Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişiyle başlayan film, 17 Temmuz 2014 günü Ira ve ailesinin kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulmalarını konu alıyor. Ukrayna, Türkiye, Gürcistan, Polonya ve Bosna Hersekli film ekipleri tarafından Eylül-Ekim 2020 tarihlerinde Ukrayna'da çekimleri gerçekleştirilen "Klondike", 2020 yılında düzenlenen 12 Punto'da "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü almıştı.

TRT Ortak Yapımı Klondike Dünya Prömiyerini Sundance Film Festivali'nde Yapacak

Film Festivali, Ukrayna, Ocak, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TRT Ortak Yapımı 'Klondike' Dünya Prömiyerini Sundance Film Festivali'nde Yapacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı! 09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı! Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf 14:30 Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf

Son Dakika Haberleri
09:32 Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!
09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı!
09:18 Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da!
09:14 Meteoroloji uyarıyor! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak
08:56 Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti
08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
08:42 Beyin ameliyatında hastanın kafasında boru unutuldu! Doktor yargılanıyor!
08:30 Stokçularla ilgili harekete geçiliyor! TBMM'de görüşülecek
08:28 "Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya!
08:11 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 10 Aralık Cuma altın fiyatları
Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar         
09:37
Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları! Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!         
09:32
Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da! Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da!         
09:18
Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi         
02:50
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 09:41:29. #1.13#
SON DAKİKA: TRT Ortak Yapımı "Klondike" Dünya Prömiyerini Sundance Film Festivali'nde Yapacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement