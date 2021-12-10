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TRT ortak yapımı "Klondike", dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapacak - Son Dakika

TRT ortak yapımı "Klondike", dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapacak

10.12.2021 12:48
TRT ortak yapımı "Klondike", dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapacak

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın üstlendiği, TRT ortak yapımı "Klondike" filmi, dünya prömiyerini Amerikan bağımsız sinemasının buluşma noktalarından biri olan Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın üstlendiği, TRT ortak yapımı "Klondike" filmi, dünya prömiyerini Amerikan bağımsız sinemasının buluşma noktalarından biri olan Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Ukrayna- Türkiye ortak yapımı film, 20-30 Ocak'ta düzenlenecek festivalin ana yarışma bölümü olan "Uluslararası Yarışma"da yer alacak.

Sundance Enstitüsü tarafından 1981'den bu yana düzenlenen festival, ABD'nin Utah eyaletinde fiziksel olarak gerçekleştirilecek.

Ukrayna- Rusya sınırında yaşayan hamile kadın Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişiyle başlayan film, 17 Temmuz 2014'te, Ira ve ailesinin kendilerini uluslararası bir uçak kazasının merkezinde bulmalarını konu alıyor.

Filmin çekimleri, Ukrayna, Türkiye, Gürcistan, Polonya ve Bosna Hersekli film ekipleri tarafından 2020'de Ukrayna'da tamamlandı.

"Klondike", 2020'de gerçekleştirilen 12 Punto'da "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"ne layık görülmüştü.

Maryna Er Gorbach, Film Festivali, Ukrayna, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT ortak yapımı 'Klondike', dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapacak - Son Dakika


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