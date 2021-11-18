TRT Ortak Yapımı "Muallim" Yarın Sinemalarda - Son Dakika

Yönetmen Müslim Şahin'in ilk uzun metrajlı filmi TRT Ortak Yapımı "Muallim" filmi, 19 Kasım'dan itibaren vizyona giriyor. Müslüm Şahin'in ilk uzun metrajlı filmi, bütün büyük şehirlerde 77'den fazla sinema salonunda izleyiciyle buluşacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Melih Selçuk, Sevtap Özaltun, Ruhi Sarı, Halit Karaata, Kerim Yağcı, Levent Sülün, Engin Yüksel, Barış Hayta, Yiğit Çelebi, Batuhan Ekşi, Tuğçe Tanıl, Mike Mithcell, Uğur Arslanoğlu, Şendoğan Öksüz ve Hakan Karaman gibi oyuncular yer alıyor.

"Muallim" uluslararası festivallerdeki ödüllerin ardından vizyonda

"Muallim" filmi, "American Golden Picture Uluslararası Film Festivali"nde en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 5 ödül almıştı. Hamilton New York Uluslararası Film Festivali'nde de "En İyi Uzun Metraj Film" ödülünü kazanan film, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 7. Buenos Aires Film Festivali'nde ise "En İyi Kurmaca Film" ödülünün de sahibi olmuştu.