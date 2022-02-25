TRT ortak yapımı ödüllü film "Mavzer" bugün vizyonda

Dünya prömiyerini 26. Saraybosna Film Festivali'nde yapan TRT ortak yapımı "Mavzer" vizyona girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği "Mavzer", Türkiye'de 25 şehirde 43 sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacak. Fatih Özcan'ın ilk yönetmenlik deneyimi olan film, Anadolu'da bir dağ köyünde geçiyor. Filmin başrollerini ise deneyimli oyuncular Serhat Kılıç ve Ozan Çelik paylaşıyor.

Bol ödüllü film

Film, 7. Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab Working Progress kategorisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne, 8. Boğaziçi Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise "Jüri Özel Ödülü"nün yanı sıra "FİYAB En İyi Yapımcı" ve Filmyön En İyi Yönetmen" ödüllerinin de sahibi oldu. 27. Adana Altın Koza Film Festival'inde yarışan film "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerine değer görüldü. Dünya prömiyerini 26. Saraybosna Film Festivali'nde yapan "Mavzer", 2020 yılında düzenlenen Edinburg Film Festivali'nde de yarıştı.

Filmin konusu

Film, koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor. Genç bir adam olan Veysi, İç Anadolu'da bir köyde yaşar. Bir sabah oğlu Mustafa ile koyunlarının yanına giden Veysi'nin sürüsüne kurt saldırır, Veysi koyunlarının çoğunu kaybeder. Sürüsünü korumak için neler yapabileceğini düşünen Veysi, çareyi daha iyi bir silah almakta bulur. Onun almayı planladığı silah tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen mavzerdir.

Filmin Künyesi:

Filmin Adı: Mavzer

Yapımcı: Enes Erbay

Yönetmen: Fatih Özcan

Senaryo: Fatih Özcan

Oyuncular: Serhat Kılıç, Ozan Çelik, Ahmet Aydın, Seda Türkmen, Burçak Dilekli, İbrahim Kalkan, Erengül Öztürk, Kemal Zeydan

Görüntü yönetmeni: Orçun Özkılınç

Süresi: 86 dk.