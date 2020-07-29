TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' Venedik yolcusu

TRT ortak yapımı "Quo Vadis, Aida?" Venedik Film Festivali'nde büyük ödül için yarışacak.

Film, İtalya'da 2-12 Eylül'de 77'ncisi düzenlenecek festivalin ana yarışmasındaki 18 film arasında yer alacak.

"Altın Aslan Ödülü" için mücadele edecek "Quo Vadis, Aida?", Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic imzası taşıyor.

"Quo Vadis, Aida?"

Bosna Hersek, Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamını mercek altına alıyor.

Filmin hikayesi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalı'nın öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.

Saraybosna'da 1974'te doğan Jasmila Zbanic, filmlerinde genellikle Bosna Savaşı'nın, o günlerin tanıkları üzerindeki izlerini, özellikle de kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisini güçlü bir sinematik dille anlatıyor.

Usta yönetmene, ilk filmi "Grbavica (Esma'nın Sırrı)" ile 2006'da düzenlenen 56. Berlin Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü" olan "Altın Ayı" verildi. Zbanic aynı yıl Berlin'de "Barış Film Ödülü" ve "Ekümenik Jüri Ödülü"nü de kazandı.

Venedik Film Festivali jüri başkanı oyuncu Cate Blanchett

Ana yarışma jürisinde dünya film endüstrisinin önemli isimlerinin yer aldığı 77. Venedik Film Festivali'nin jüri başkanlığını Avusturalyalı oyuncu Cate Blanchett yapıyor.

Jüri, Blanchett'in yanı sıra Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold, Cristi Puiu ve Ludivine Sagnier'den oluşuyor.

Festivalde "En İyi Film" için "Altın Aslan", "Büyük Jüri Ödülü" ve "En İyi Yönetmen" için "Gümüş Aslan", "En İyi Erkek ve Kadın Oyuncular" için "Coppa Volpi" ile "En İyi Senaryo" ve genç oyuncular için "Marcello Mostroianni" ödülleri verilecek.