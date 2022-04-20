TRT ortak yapımları, İstanbul Film Festivali'nde 5 ödülün sahibi oldu - Son Dakika

TRT ortak yapımı filmler, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nde 5 ödül aldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 8-19 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşan "41. İstanbul Film Festivali"nin Ulusal Yarışma bölümünde yarışan TRT ortak yapımı "Klondike", "En İyi Film" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerinin sahibi oldu.

Ukrayna- Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişinin hikayesini anlatan "Klondike" filmi büyük ödül "Altın Lale"yi kazandı.

Geceye katılamayan Yönetmen Maryna Er Gorbach, ödülün ardından gönderdiği mesajında, savaşta çocukların hayatı için mücadele eden Ukraynalı kadınlara filmi adadıklarını belirterek destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'ye teşekkür etti.

"Köprüde Buluşmalar"da TRT ortak yapımlarına 3 ödül

Festivalin endüstri bölümü "Köprüde Buluşmalar"da ise TRT ortak yapımları "Tavşan İmparatorluğu" ile "Bars" filmi 3 ödüle değer görüldü.

Kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" kategorisinde Seyfettin Tokmak'ın yönettiği, Zeynep Koray'ın yapımcılığını üstlendiği "Tavşan İmparatorluğu" filmi, "Büyük Ödül" ile "Foley Ödülü"nü aldı.

Orçun Köksal'ın yönettiği, Sinan Kesova'nın yapımcılığını üstlendiği "Bars" filmi ise "Görsel Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu.

"TRT Özel Ödülü" "Lo-Fi" projesine verildi

Festivalin endüstri bölümü "Köprüde Buluşmalar"ın "Film Geliştirme" kategorisinde yarışan 13 projeden birine her yıl olduğu gibi bu yıl da "TRT Özel Ödülü" verildi.

Bu yıl 14-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen "Köprüde Buluşmalar"ın "Film Geliştirme" kategorisinde, Alican Durbaş'ın yönettiği, İpek Erden'in yapımcılığını üstlendiği "Lo-Fi" projesi "TRT Özel Ödülü"nü kazandı.