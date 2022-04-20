TRT ortak yapımları, İstanbul Film Festivali'nde 5 ödülün sahibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

TRT ortak yapımları, İstanbul Film Festivali'nde 5 ödülün sahibi oldu

20.04.2022 15:44
TRT ortak yapımları, İstanbul Film Festivali'nde 5 ödülün sahibi oldu

TRT ortak yapımı filmler, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nde 5 ödül aldı.

TRT ortak yapımı filmler, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nde 5 ödül aldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 8-19 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşan "41. İstanbul Film Festivali"nin Ulusal Yarışma bölümünde yarışan TRT ortak yapımı "Klondike", "En İyi Film" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerinin sahibi oldu.

Ukrayna- Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişinin hikayesini anlatan "Klondike" filmi büyük ödül "Altın Lale"yi kazandı.

Geceye katılamayan Yönetmen Maryna Er Gorbach, ödülün ardından gönderdiği mesajında, savaşta çocukların hayatı için mücadele eden Ukraynalı kadınlara filmi adadıklarını belirterek destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'ye teşekkür etti.

"Köprüde Buluşmalar"da TRT ortak yapımlarına 3 ödül

Festivalin endüstri bölümü "Köprüde Buluşmalar"da ise TRT ortak yapımları "Tavşan İmparatorluğu" ile "Bars" filmi 3 ödüle değer görüldü.

Kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" kategorisinde Seyfettin Tokmak'ın yönettiği, Zeynep Koray'ın yapımcılığını üstlendiği "Tavşan İmparatorluğu" filmi, "Büyük Ödül" ile "Foley Ödülü"nü aldı.

Orçun Köksal'ın yönettiği, Sinan Kesova'nın yapımcılığını üstlendiği "Bars" filmi ise "Görsel Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu.

"TRT Özel Ödülü" "Lo-Fi" projesine verildi

Festivalin endüstri bölümü "Köprüde Buluşmalar"ın "Film Geliştirme" kategorisinde yarışan 13 projeden birine her yıl olduğu gibi bu yıl da "TRT Özel Ödülü" verildi.

Bu yıl 14-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen "Köprüde Buluşmalar"ın "Film Geliştirme" kategorisinde, Alican Durbaş'ın yönettiği, İpek Erden'in yapımcılığını üstlendiği "Lo-Fi" projesi "TRT Özel Ödülü"nü kazandı.

YORUMLAR
500
'41. İstanbul Film Festivali' düzenlenen ödül töreniyle sona erdi '41. İstanbul Film Festivali' düzenlenen ödül töreniyle sona erdi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Film Festivali, İstanbul, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT ortak yapımları, İstanbul Film Festivali'nde 5 ödülün sahibi oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 15:55:35. #1.13#
SON DAKİKA: TRT ortak yapımları, İstanbul Film Festivali'nde 5 ödülün sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement