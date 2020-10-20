TRT ortak yapımları uluslararası festivallerde yarışmaya devam ediyor - Son Dakika

TRT ortak yapımları uluslararası festivallerde yarışmaya devam ediyor

20.10.2020 11:17
TRT ortak yapımları uluslararası festivallerde yarışmaya devam ediyor, System.String[]

Uluslararası festivallerden önemli ödüller alan TRT ortak yapımı filmlerin festival yolculukları devam ediyor.

Uluslararası festivallerden önemli ödüller alan TRT ortak yapımı filmlerin festival yolculukları devam ediyor.

TRT ortak yapımı "Kovan" filmi, Chelsea Film Festivali'nden büyük ödüllerin tamamı dahil toplamda 6 ödülle dönerken, "Flaşbellek" 42. Cinemed Montpellier Film Festivali'nde, "Bir Düş Gördüm" ise 44. Sao Paolo Film Festivali'nde yarışacak.

ABD'deki Chelsea Film Festivali'nin açılış filmi olan "Kovan", festivalden büyük ödüllerin tamamı dahil toplam 6 ödülle ayrıldı.

Eylem Kaftan'ın yönettiği yapım, 8. Chelsea Film Festivalinin En İyi Film Ödülü olan Grand Prix ödülünün yanı sıra, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü, En İyi Başrol Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini de kazandı.

"Kovan" ayrıca Almanya Hof Uluslararası Film Festivali ve Hong Kong Asian Film Festivali'nde, Norveç Filmsfrasor Films From the South Festivali ve Bangladeş Dhaka Film Festivali'nde yarışacak.

"Flaşbellek" Fransa'da, "Bir Düş Gördüm" Brezilya'da yarışacak

Usta yönetmen Derviş Zaim'in yazıp yönettiği TRT ortak yapımı "Flaşbellek", Fransa'da gerçekleştirilecek 42. Cinemed Montpellier Film Festivalinde yarışacak.

Dünya prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivalinde yapan film, Suriye'deki savaş esnasında yaralı bir rejim askerinin şahit olduğu olaylar neticesinde akan kanı durdurmak için harekete geçmesini ve hayatını riske atmasını anlatıyor.

Murat Çeri'nin yönettiği TRT ortak yapımı "Bir Düş Gördüm" ise Brezilya'da bu yıl 44'üncüsü düzenlenecek Sao Paolo Film Festivali'nde yarışacak.

Helsinki'de düzenlenen İskandinavya Film Festivalinden En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kostüm Tasarımı ödülleriyle dönen film, Los Angeles Asya Filmleri Festivali, İran Gilan Film Festivali'nin yanı sıra Bangladeş Dakka Uluslararası Film Festivali'nde de Çocuk Filmleri kategorisinde yarışacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT ortak yapımları uluslararası festivallerde yarışmaya devam ediyor - Son Dakika

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